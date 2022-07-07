Через санкції видобуток нафти в межах російського проєкту "Сахалін-1" скоротився до 10 тисяч барелів на добу.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання “Интерфакс” з посиланням на слова повноважного представника президента РФ в Далекосхідному федеральному окрузі Юрія Трутнєва.

За його словами, “це позначилося і на бюджеті Сахалінської області, на стані економіки не тільки Сахалінської області, а й на стані економіки всього Далекого Сходу та Російської Федерації також”.

“Недоотримано буде [до бюджету Сахалінської області] у 2023 році до 38 млрд рублів. Це 26% від рівня власних доходів регіону у 2022 році”, — уточнив Трутнєв.

Він також додав, що через простої виникають не лише бюджетні збитки, а й погіршення характеристик родовищ, які можуть суттєво вплинути на зниження коефіцієнта нафтовіддачі. “Це означає, що велика кількість нафти залишиться у пластах”.

Коментуючи тему відходу іноземних партнерів із сахалінських проєктів, він зазначив: “Для бюджету Сахалінської області в сьогоднішніх умовах принципове значення має збереження режиму УРП (угоди про розподіл продукції). Попередньо ми обговорювали це питання з міністром фінансів Російської Федерації. Його позиція та моя позиція що протягом 5 років змінювати режим УРП не будемо. Зрозуміло, що це ще вимагає розгляду уряду, твердження. Але поки що я сподіваюся, що саме таким чином все відбуватиметься”.