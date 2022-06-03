Керівництво Китаю хоче збільшити допомогу для Росії, але при цьому не порушувати санкції. Саме тому Китай встановив обмеження на підтримку, яку вони будуть надавати Москві.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Росія двічі тиснула на Пекін з проханням запропонувати нові форми економічної підтримки.

“Китай чітко висловив свою позицію щодо ситуації в Україні та щодо незаконних санкцій проти Росії. Ми розуміємо скрутне становище РФ. Але ми не можемо ігнорувати власну ситуацію у цьому діалозі. Китай завжди діятиме в інтересах китайського народу”, – заявив чиновник у Пекіні.

Наразі Китай перебуває у складному становищі, адже прагне допомогти своєму стратегічному партнеру РФ, який розпочав повномасштабний наступ на Україну. Проте Пекін не міг передбачити, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну триватиме четвертий місяць.

За словами китайських та американських чиновників, президент Сі Цзіньпін доручив своїм найближчим радникам знайти способи фінансової допомоги Росії, але без порушення санкцій.

“Те, що Китай намагається зробити, – це бути з Росією, публічно сигналізувати про нейтралітет і не бути скомпрометованим у фінансовому плані. Багато з цих цілей суперечливі. Важко виконувати їх одночасно”, – заявив американський чиновник.

Нагадаємо, що Китай закликав припинити війну, але відмовився приєднатися до глобального об’єднання країн у введенні санкцій проти Росії.