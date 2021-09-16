Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Їх віднесло в море, коли вони купалися в неспокійній воді на декількох пляжах південного узбережжя.
Зокрема, п’ятеро людей віком від 60 до 70 років потонули в районі міста Еро, ще двоє віком 58 та 71 рік – біля міста Буш-дю-Рон, і ще двоє загиблих – на пляжі містечка Лекат.
Рятувальники з Еро кажуть, що вони намагалися врятувати 12 людей, яких течія відносила від берега – сімох вдалося витягнути на берег, але п’ятеро потонули.
Після цього в регіоні оголосили тривогу через негоду, дощі та повені.
Крім того, рятувальники закликають людей утриматися від купання.
- 30 серпня південне узбережжя США (штати Луїзіана і Міссісіпі) накрив шторм “Іда”, якому синоптики дали четверту категорію з пʼяти можливих.