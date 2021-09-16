Щонайменше дев'ять людей потонули в бурхливих водах Середземного моря на півдні Франції.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Їх віднесло в море, коли вони купалися в неспокійній воді на декількох пляжах південного узбережжя.

Зокрема, п’ятеро людей віком від 60 до 70 років потонули в районі міста Еро, ще двоє віком 58 та 71 рік – біля міста Буш-дю-Рон, і ще двоє загиблих – на пляжі містечка Лекат.

Рятувальники з Еро кажуть, що вони намагалися врятувати 12 людей, яких течія відносила від берега – сімох вдалося витягнути на берег, але п’ятеро потонули.

Після цього в регіоні оголосили тривогу через негоду, дощі та повені.

Крім того, рятувальники закликають людей утриматися від купання.