Через шторм росіяни вивели з Чорного моря усі ракетоносії – ОК «Південь»

В Чорному морі вирує шторм, але станом на 30 квітня корабельне угруповання ворога в кількості 11 кораблів, серед яких один великий десантний корабель продовжує маневрувати у ракетобезпековому для себе районі, переховуючись за південно-східним узбережжям Криму.

Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

Всі ракетоносії ворога заведені в пункти базування.

Тоді як в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до чотирьох ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 16 ракет.

У пресслужбі ВМС ЗСУ додали, що за добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 31 судно, з них 8 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 17 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

В ОК Південь наголосили, що ворог підступний і жорстокий, зауваживши, що готовність ракетоносіїв дозволяє їм опинитися на бойовому чергуванні за 2-3 години.

Тож закликали не нехтувати власною безпекою, дослухатися до сигналів повітряної тривоги, діяти за ними оперативно.