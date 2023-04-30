Через шторм росіяни вивели з Чорного моря усі ракетоносії – ОК «Південь»

Про це повідомляє Оперативне командування Південь.
Всі ракетоносії ворога заведені в пункти базування.
Тоді як в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до чотирьох ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 16 ракет.
У пресслужбі ВМС ЗСУ додали, що за добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 31 судно, з них 8 рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 17 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
В ОК Південь наголосили, що ворог підступний і жорстокий, зауваживши, що готовність ракетоносіїв дозволяє їм опинитися на бойовому чергуванні за 2-3 години.
Тож закликали не нехтувати власною безпекою, дослухатися до сигналів повітряної тривоги, діяти за ними оперативно.
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