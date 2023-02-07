Про це повідомила речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк в етері національного марафону.
За її словами, в морі продовжує вирувати дуже потужний шторм. Раніше, як наголосила речниця, такого не фіксувалося. Шторм становить 5-7 балів.
Саме тому корабельне угрупування ворога майже повністю укривається у пунктах базування. На чергуванні залишено два кораблі, втім вони не є ракетоносіями, а лише збирають інформацію про ситуацію над водою.
Гуменюк додала, що в Азовському морі теж вирує шторм, але не такий потужний – 2-3 бали. Тут РФ також вивела свої кораблі — наразі їх в Азовському морі немає, а дослідження надводних обставин окупанти здійснюють дистанційно.
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