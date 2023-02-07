На тлі сильного ранкового шторму російські військові вивели всі свої ракетоносії з Чорного моря. Наразі ворог здійснює лише вивчення надводної ситуації.

Про це повідомила речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк в етері національного марафону.

За її словами, в морі продовжує вирувати дуже потужний шторм. Раніше, як наголосила речниця, такого не фіксувалося. Шторм становить 5-7 балів.

Саме тому корабельне угрупування ворога майже повністю укривається у пунктах базування. На чергуванні залишено два кораблі, втім вони не є ракетоносіями, а лише збирають інформацію про ситуацію над водою.

Гуменюк додала, що в Азовському морі теж вирує шторм, але не такий потужний – 2-3 бали. Тут РФ також вивела свої кораблі — наразі їх в Азовському морі немає, а дослідження надводних обставин окупанти здійснюють дистанційно.