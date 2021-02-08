Сьогодні, 8 лютого, через складні погодні умови на деяких автодорогах країни для вантажного транспорту обмежили рух.

Про це повідомили в Укравтодорі.

Сніжить у 18 областях, місцями намело до 15 см снігу. За прогнозами синоптиків, у південних регіонах – сніг з дощем. І така погода триматиметься впродовж доби.

“8 лютого сніг помірної інтенсивності у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Київській та Черкаській областях, де протягом ночі випало від 3 до 15 см снігу”, – йдеться у повідомленні.

Менш інтенсивно сніг іде у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Чернівецькій, Херсонській та Харківській областях.

Середня температура повітря на більшості територій країни становить -7-13°С,в Чернігівській та Сумській -12-18°С, на Одещині -10+4°С.

Стан покриття на автошляхах державного значення в більшості областей засніжене, в південних областях місцями ожеледиця.

На перевальних ділянках доріг Закарпатської та Львівської областей йде дощ. Покриття доріг мокре, в Івано-Франківській області на Вишківському перевалі – засніжене.

Служба автомобільних доріг у Львівській області ввела обмеження руху вантажного автомобільного транспорту з 22:00 7 лютого до 5:00 8 лютого на автомобільних дорогах державного значення:

М-06 Київ – Чоп км 432+877 – км 622+256 м;

М-10 Львів – Краковець, км 7+993 – 69+961;

М-11 Львів – Шегині, км 9+128 – 80+761;

М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, км 129+807 – 191+877;

Західний обхід міста Львова, км 0+000 – 15+010;

Під’їзд до міста Львова, км 0+000 – 5+694;

Н-09 Мукачево – Львів, км 395+332 – 439+545;

Н-17 Львів – Луцьк, км 0+000 – 69+434;

Р-15 Ковель – Жовква, км 89-114, 122-159.

Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 1530 одиниць техніки та 1858 робітників.

У Національній поліції водіям великовагового транспорту радять скористатись майданчиками для відстою транспорту.