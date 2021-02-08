Про це повідомили в Укравтодорі.
Сніжить у 18 областях, місцями намело до 15 см снігу. За прогнозами синоптиків, у південних регіонах – сніг з дощем. І така погода триматиметься впродовж доби.
“8 лютого сніг помірної інтенсивності у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Київській та Черкаській областях, де протягом ночі випало від 3 до 15 см снігу”, – йдеться у повідомленні.
Менш інтенсивно сніг іде у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Чернівецькій, Херсонській та Харківській областях.
Середня температура повітря на більшості територій країни становить -7-13°С,в Чернігівській та Сумській -12-18°С, на Одещині -10+4°С.
Стан покриття на автошляхах державного значення в більшості областей засніжене, в південних областях місцями ожеледиця.
На перевальних ділянках доріг Закарпатської та Львівської областей йде дощ. Покриття доріг мокре, в Івано-Франківській області на Вишківському перевалі – засніжене.
Служба автомобільних доріг у Львівській області ввела обмеження руху вантажного автомобільного транспорту з 22:00 7 лютого до 5:00 8 лютого на автомобільних дорогах державного значення:
- М-06 Київ – Чоп км 432+877 – км 622+256 м;
- М-10 Львів – Краковець, км 7+993 – 69+961;
- М-11 Львів – Шегині, км 9+128 – 80+761;
- М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, км 129+807 – 191+877;
- Західний обхід міста Львова, км 0+000 – 15+010;
- Під’їзд до міста Львова, км 0+000 – 5+694;
- Н-09 Мукачево – Львів, км 395+332 – 439+545;
- Н-17 Львів – Луцьк, км 0+000 – 69+434;
- Р-15 Ковель – Жовква, км 89-114, 122-159.
Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 1530 одиниць техніки та 1858 робітників.
У Національній поліції водіям великовагового транспорту радять скористатись майданчиками для відстою транспорту.
- 8 лютого майже по всій Україні прогнозуються складні погодні умови: в більшості областей сніг, хуртовини, в західних, північних та центральних областях сильний сніг.