За даними розвідки Сполученого Королівства, воїни Збройних сил України подекуди відсунули лінію фронту на південному напрямку, використовуючи слабку оборону військ РФ.

Про це йдеться у щоденному звіті розвідки Великої Британії.

Розвідники Сполученого Королівства зауважили, що з 29 серпня Україна продовжує контрнаступ на південному напрямку проти російських окупантів.

Місцями воїнам ЗСУ вдалось відсунути лінію фронту, використовуючи слабку російську оборону.

“Згідно зі своєю доктриною, Росія, ймовірно, тепер спробує закрити прогалини у своїй лінії, використовуючи заздалегідь призначені мобільні резервні підрозділи. Сюди, ймовірно, увійдуть деякі зі Східного угруповання військ”, – зауважили розвідники.

Окрім цього у Великій Британії наголосили, що РФ продовжує формування добровольчих батальйонів для війни проти України.

Зокрема 24 серпня батальйони 3-го армійського корпусу РФ виїхали з бази поблизу Москви. Ймовірно, їх відпливли на війну в Україну.

“Оперативна ефективність цих підрозділів невідома. 3-му армійському корпусу, швидше за все, не вистачає особового складу, і ці війська мали обмежену підготовку”, – резюмували у британській розвідці.