Упродовж трьох позачергових засідань парламенту депутат від "Слуги народу" Сергій Швець двічі вступав у конфронтацію з опозиційними колегами. Депутатка від "Євросолідарності" Ірина Геращенко стверджує, що "слуга" був п'яний.

Про це повідомляють #Букви.

У вівторок, 30 березня, у Верховній Раді України відбулося одразу три позачергових засідання. Перше з них розпочалося о 13:00.

Під час засідань Швець поводився некоректно щодо своїх колег. Зокрема, під час виступу лідера “ЄС” Петра Порошенка депутат стояв поруч з трибуною з плакатом: “Тисну руку! Обіймаю”. Через це після виступу між депутатами сталася сварка.

Після цього Швець не припинив провокацій. Як повідомляє наш кореспондент, депутат вигукував коментарі під час ледь не кожного виступу депутатів від “ЄС”.

Зокрема, він активно робив це під час обговорення проєкту постанови про засудження акції під Офісом президента, що відбулася 20 березня.

Спершу Швець вигукував під час виступу Вікторії Сюмар. Потім таке ж сталося під час виступу Ірини Геращенко. Виступ останньої перервав спікер Дмитро Разумков, аби владнати конфліктну ситуацію: під час з’ясування стосунків між депутатами в залі сталися словесна перепалка та штовханина.

Після цього Геращенко з трибуни заявила:

“В першому ряду сидить нетвереза людина, і ми вимагаємо за підсумками сьогоднішнього засідання провести алкотест депутату з першого ряду на прізвище “Ш.”.

Швець жодним чином не намагався спростувати цю заяву. Після засідання кореспондент #Букв спитав у депутата, чи справді він був на засіданні у стані сп’яніння. Своєю чергою Швець почав переконувати, що Геращенко бреше. Він заявив, що готовий зробити тест, однак після цього вирушив на засідання.

Крім цього, за версією Швеця, причиною конфлікту стало те, що він повернувся до депутатки Геращенко спиною під час її виступу. Після цього, за його словами, один з колег Геращенко підійшов до нього й зробив зауваження.

У коментарях під дописом кореспондента в Facebook Геращенко заявила, що не просто стверджує, що її колега був п’яний, але й звертається до поліції з цього приводу.