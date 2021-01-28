Про це повідомляє Національна поліція України.
Сильні снігові опади спостерігаються на території Вінницької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Чернігівської областей та у Києві; опади у вигляді дощу – на території Донецької, Сумської та Тернопільської областей. Пік циклону очікується сьогодні з 10-ї до 14-ї години.
Для очищення автомобільних доріг державного значення тимчасові обмежили рух великовагового транспорту, а саме:
- на автодорозі М-15 Одеса-Рені, км. 11+920 – 308+000;
- на автодорозі М-16 та Одеса-Кучурган, км. 0+000- 58+658; км. 58+925 – 59+123;
- на автодорозі Н-24 Благовіщенське – Миколаїв, км 42+476-110+140; км. 113+678-221+363;
- автодорозі М-13 Кропивницький – Платонове, км. 76+416 – 157+052.
Також обмежено рух вантажних авто на дорогах державного значення Київської області.
На період складних погодних умов введено обмеження на в’їзд великовагового транспорту до Одеси та Києва.
- Раніше повідомлялося, що Міністерство освіти і науки України рекомендує керівникам закладів освіти в 7 областях України перейти на дистанційне навчання через ускладнення погодних умов.