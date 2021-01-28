Через активний сніговий циклон, який спричинив складні погодні умови, сьогодні на дорогах України державного значення тимчасово обмежили рух автомобілів.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Сильні снігові опади спостерігаються на території Вінницької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Чернігівської областей та у Києві; опади у вигляді дощу – на території Донецької, Сумської та Тернопільської областей. Пік циклону очікується сьогодні з 10-ї до 14-ї години.

Для очищення автомобільних доріг державного значення тимчасові обмежили рух великовагового транспорту, а саме:

на автодорозі М-15 Одеса-Рені, км. 11+920 – 308+000;

на автодорозі М-16 та Одеса-Кучурган, км. 0+000- 58+658; км. 58+925 – 59+123;

на автодорозі Н-24 Благовіщенське – Миколаїв, км 42+476-110+140; км. 113+678-221+363;

автодорозі М-13 Кропивницький – Платонове, км. 76+416 – 157+052.

Також обмежено рух вантажних авто на дорогах державного значення Київської області.

На період складних погодних умов введено обмеження на в’їзд великовагового транспорту до Одеси та Києва.