В Японії префектура Шига стала десятою на території країни, в якій в цьому році виявили пташиний грип. Через спалах там знищать близько 11 тисяч курей.

Про це повідомляє Japan Times.

Штам H5 зробив Шігу 10-й префектурою Японії, в якій в цьому році стався спалах пташиного грипу. Всі випадки були зосереджені в західній Японії.

Ферма в Хіґасі-Омі в суботу повідомила місцевій владі, що загинуло більше 50 курей. За даними уряду Шига, тест на полімеразної ланцюгової реакції, проведений рано вранці в неділю після попереднього тесту в суботу, підтвердив наявність вірусу H5.

Також повідомляється, що в радіусі 10 км від ураженої ферми є шість інших птахоферм, на яких міститься близько 58 000 курей.

Уряд префектури створило кілька пунктів контролю пересувань в радіусі 10 км для дезінфекції транспортних засобів, що проїжджають через цей район. В радіусі 3 км від ураженої ферми була створена зона відчуження, яка забороняє перевезення яєць і курей.

Міністерство сільського господарства, лісового господарства та рибальства провело в неділю зустріч щодо заходів профілактики епідемії, на якій офіційні особи пообіцяли підтримати влади префектури в боротьбі зі спалахом.

Перший випадок пташиного грипу в цьому році був зареєстрований в префектурі Кагава на початку листопада, потім випадки підтвердилися в префектурах Фукуока, Хиого, Міядзакі, Нара, Хіросіма, Вакаяма, Оіта і Окаяма.