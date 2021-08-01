Про це повідомляє патрульна поліція.
Заборонено в’їзд вантажівок вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн обмежено через перевищення денної температури повітря понад 28 градусів тепла.
Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00).
За даними Укргідрометцентру, у столиці температура становитиме +30 °C. Крім того, по обіді можливі опади.
- Сьогодні, 1 серпня, у західних, північних та деяких центральних областях прогнозуються дощі з грозами, подекуди град та шквали 15-20 м/с.