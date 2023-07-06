Вчора, 5 липня, через спеку споживання електроенергії стрімко зросло й трималось на підвищеному рівні 12 годин поспіль, впродовж всього світлового дня. Це спричинило додаткове навантаження на енергосистему.

Джерело: “Укренерго”.

Крім того, змінились початок і тривалість періоду найбільшого навантаження в енергосистемі, який тепер триває з 16:00 до 23:00 години.

За прогнозами синоптиків сьогодні майже по всій Україні найбільш спекотний день за тиждень. Тому у компанії закликали переносити використання кондиціонерів та потужної техніки з вечірніх годин на інший час доби або на ніч і не вмикати кілька потужних приладів одночасно.

Однак зараз виробництва електроенергії достатньо для забезпечення потреб споживачів.

Зокрема, сьогодні з 17:00 до 23:00 здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини потужністю від 49 до 304 МВт (максимум о 18:00), а також з Молдови – від 1 до 138 МВт у різні години доби (максимум о 22:00). Експорт відсутній.