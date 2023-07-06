Джерело: “Укренерго”.
Крім того, змінились початок і тривалість періоду найбільшого навантаження в енергосистемі, який тепер триває з 16:00 до 23:00 години.
За прогнозами синоптиків сьогодні майже по всій Україні найбільш спекотний день за тиждень. Тому у компанії закликали переносити використання кондиціонерів та потужної техніки з вечірніх годин на інший час доби або на ніч і не вмикати кілька потужних приладів одночасно.
Однак зараз виробництва електроенергії достатньо для забезпечення потреб споживачів.
Зокрема, сьогодні з 17:00 до 23:00 здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини потужністю від 49 до 304 МВт (максимум о 18:00), а також з Молдови – від 1 до 138 МВт у різні години доби (максимум о 22:00). Експорт відсутній.
- Внаслідок сьогоднішньої нічної ракетної атаки на Львівщині знеструмлено лінію електропередачі та підстанції, два населених пункти – без світла.
- Внаслідок масованих російських атак зазнали пошкоджень 43% магістральних мереж – підстанцій та ліній електропередачі, що транспортують великі обсяги електрики від електростанцій до мереж обленерго. При цьому 70% із пошкоджених підстанцій були атаковані щонайменше двічі.