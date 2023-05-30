Через страйк Гільдії Сценаристів під час зйомок "Дедпул 3" Раяну Рейнольдсу юридично заборонено імпровізувати. Актору та команді буде складно працювати лише з одним варіантом діалогу.

Джерело: Collider.

Marvel Studios зазначили, що сценарій до фільму було написано ще до початку страйку. Зараз сценаристам не потрібно бути на знімальному майданчику, але контракт передбачав, що без їхньої присутності акторам забороняється імпровізувати.

Актори зобов’язані неухильно дотримуватися сюжету в затвердженій версії сценарію. Однією з основних рис Дедпула є постійне жартування про те, що відбувається навколо нього. Через страйк робота команди буде набагато ускладнена, оскільки буде відсутність варіативності.

Третя частина “Дедпулу” має вийти 8 листопада 2024 року.

Видання підкреслило, що зросли побоювання, що можуть розпочатися страйки Гільдії Режисерів та Гільдії Акторів. Цьому передували напружені перемовини з Асоціацією продюсерів.

Страйки сценаристів — що це таке

2 травня Гільдія сценаристів США звернулася до Альянсу виробників кіно й телебачення. Вони вимагали укласти нову угоду, адже на ринку з’явилися стримінгові сервіси компаній Netflix, Apple, Amazon, Disney, Discovery-Warner, NBC, Paramount.

У заяві йшлося, що сценаристи не отримують гідної заробітної плати за свою роботу. Вони скаржаться, що стримінги використовують їхні послуги за менші гроші, ніж кіно- та телевізійна індустрія.

Зокрема вони незадоволені тим, що в їхній сфері стали використовувати штучний інтелект. У Гільдії вимагають, щоб ШІ не міг писати або переписувати матеріал, а також бути джерелом для створення історії.