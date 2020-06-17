Про це повідомив прессекретар Порошенка Святослав Цеголко на своїй сторінці в Facebook.
Нагадаємо, у вівторок, 16 червня, помер батько п’ятого президента України Петра Порошенка Олексій Іванович. Йому було 84 роки.
“Завтра Петро Порошенко іде до суду. Тому похорон батька довелося перенести на п’ятницю, 19 червня”, – написав Цеголко.
За його словами, панахиду відслужать о 10:00 в п’ятницю у Свято-Михайлівському монастирі.
Цеголко наголосив, що прощання з Олексієм Івановичем Порошенком відбудеться о 12:00 за адресою Інститутська, 7.
- 10 червня Державне бюро розслідувань оголосило підозру Петру Порошенку у справі про призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Сталося це тоді, коли політик прийшов на допит до ДБР.
- За твердженням слідства, Порошенко “схилив військову службову особу – голову Служби зовнішньої розвідки України до вчинення злочину, а саме перевищення ним влади та службових повноважень” (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). За версією слідства, державі нібито завдано збитків на суму 557 тис. грн.
- П’ятий президент України Петро Порошенко порадив нинішньому главі держави Володимиру Зеленському зателефонувати Віктору Януковичу і дізнатися, чим закінчуються політичні переслідування опозиції.
- Експрем’єр та глава МЗС Швеції, один з авторів програми “Східного партнерства” Карл Більдт заявив, що Європейський союз буде змушений вжити заходів у разі політично мотивованого переслідування експрезидента України Петра Порошенка.