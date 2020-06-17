П'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в четвер, 18 червня, прийде до Печерського суду. Похорон Олексія Порошенка перенесено на п'ятницю, 19 червня.

Про це повідомив прессекретар Порошенка Святослав Цеголко на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, у вівторок, 16 червня, помер батько п’ятого президента України Петра Порошенка Олексій Іванович. Йому було 84 роки.

“Завтра Петро Порошенко іде до суду. Тому похорон батька довелося перенести на п’ятницю, 19 червня”, – написав Цеголко.

За його словами, панахиду відслужать о 10:00 в п’ятницю у Свято-Михайлівському монастирі.

Цеголко наголосив, що прощання з Олексієм Івановичем Порошенком відбудеться о 12:00 за адресою Інститутська, 7.