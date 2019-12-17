В результаті зіткнень під Верховною Радою України, де проходять чотири акції протесту, постраждали двоє правоохоронців.

Про це повідомила прес-служба ГУ Нацполіціі в місті Києві.

”Сьогодні, всупереч анонсованій організаторами мирній акції, окремі учасники заходів намагалися встановити на проїжджій частині на вулиці Грушевського військовий намет. Правоохоронці зупинили громадян та почали проводити з ними профілактичну бесіду з метою недопущення вчинення правопорушень, але мітингувальники розпочали з поліцейськими штовханину, яка переросла в сутичку”, – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок конфлікту тілесні ушкодження отримали двоє поліцейських. Їх доставили у лікарню для надання медичної допомоги.

За підозрою у скоєнні протиправних дій до територіального управління поліції доставили одного активного учасника інциденту. Після з’ясування усіх обставини його діям буде надана правова оцінка.