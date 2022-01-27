Сьогодні у Верховній Раді України народні депутати розглядали рішення про відставку голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка з посади. Однак, їм забракло голосів через технічні проблеми.

Про це повідомляють #Букви.

Сам Сенничено на засіданні парламенту був відсутній, проте депутати все одно вирішили розглянути питання його звільнення. Рішення підтримали 223 голосів – це на 3 менше, ніж необхідно для ухвалення постанови.

Згідно з заявою народного депутата від партії “Батьківщина” Сергія Власенка, у трьох членів фракції не спрацювали кнопки для голосування. Після чого спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву у засіданні на 30 хвилин, аби перевірити пульти для голосування.

Пізніше заступник голови ВР та депутат від партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко заявив, що стався збій у роботі системи “Рада”.