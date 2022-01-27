Про це повідомляють #Букви.
Сам Сенничено на засіданні парламенту був відсутній, проте депутати все одно вирішили розглянути питання його звільнення. Рішення підтримали 223 голосів – це на 3 менше, ніж необхідно для ухвалення постанови.
Згідно з заявою народного депутата від партії “Батьківщина” Сергія Власенка, у трьох членів фракції не спрацювали кнопки для голосування. Після чого спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву у засіданні на 30 хвилин, аби перевірити пульти для голосування.
Пізніше заступник голови ВР та депутат від партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко заявив, що стався збій у роботі системи “Рада”.
- Раніше голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко подав заяву про звільнення з посади за власним бажанням.
- Також 27 жовтня Фонд державного майна на аукціоні “великої приватизації” продав АТ “Перший київський машинобудівний завод” (завод “Більшовик”) компанії “Дженерал Комерс” за 1,429 млрд гривень.
- Також #Букви розповідали про всі тонкощі та наслідки приватизації підприємства.