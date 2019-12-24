Через теплу зиму у центрі реабілітації бурих ведмедів у Карпатах заснули лише три клишоногих з 32.

Про це повідомили в Національному природному парку “Синевир”.

“Зима – це період, коли всі ведмеді, підкорюючися природному інстинкту, повинні залягати в сплячку. Та в центрі реабілітації бурих ведмедів заснули лише три клишоногі“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що причиною ведмежого безсоння є ще недостатньо низька температура повітря. Справжня зима в регіоні протримала лише тиждень на початку грудня.

За цей час встигли впасти у стан анабіозу – зимовий сон – три ведмеді: Беня, Дюрій та Потапич. Решта – чекають морозів.

“Ведмеді з Реабілітаційного центру НПП “Синевир“ все своє життя прожили у неволі, тому зимовий сон для них явище невідоме. Повернення природних інстинктів і реабілітація психологічного та фізичного стану ведмедів – одне з основних завдань центру, який відкритий у грудні 2011 року. Зараз у центрі мешкають 32 клишоногі“, – наголосили в прес-службі.

Також повідомляється, що минулої зими в центрі реабілітації заснула більша частина ведмедів. Це хороший показник реабілітації тварин. Тривалість ведмежого сну щороку залежить від температурних коливань взимку. У холодні зими ведмеді міцно спали до весни, а внаслідок потепління взимку часто прокидалися і виходили з барлогів на деякий час.