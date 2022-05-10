Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що сьогодні у Києві спостерігається погіршення якості повітря. Це пов'язано з тлінням торф'яників у Київській області.

Про це столичний мер повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, погіршення якості повітря зафіксовано у Святошинському, Оболонському та Подільському районах Києва.

“Це пов’язане з тим, що продовжується ліквідація пожеж в екосистемах Київської області. Зокрема, тліють торф’яники в Бучанському районі. Також локалізували осередки лісових пожеж біля кількох сіл Бучанського району. Там зараз тліє трав’яний настил”, – написав Кличко.

Він додав, що до гасіння пожеж на територіях, які були окуповані російськими військами, залучені також піротехніки, які повинні обстежити під’їзні шляхи для роботи пожежно-рятувальних служб.

Мер української столиці закликав киян у разі задимленості чи запаху гарі щільно закрити вікна та не виходити на вулицю без потреби.