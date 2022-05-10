Про це столичний мер повідомив на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, погіршення якості повітря зафіксовано у Святошинському, Оболонському та Подільському районах Києва.
“Це пов’язане з тим, що продовжується ліквідація пожеж в екосистемах Київської області. Зокрема, тліють торф’яники в Бучанському районі. Також локалізували осередки лісових пожеж біля кількох сіл Бучанського району. Там зараз тліє трав’яний настил”, – написав Кличко.
Він додав, що до гасіння пожеж на територіях, які були окуповані російськими військами, залучені також піротехніки, які повинні обстежити під’їзні шляхи для роботи пожежно-рятувальних служб.
Мер української столиці закликав киян у разі задимленості чи запаху гарі щільно закрити вікна та не виходити на вулицю без потреби.
- Нагадаємо, Київська міська рада опублікувала перелік пропозицій вулиць, які згідно з рішенням № 4571/4612 від 15 квітня 2022 року необхідно перейменувати. У списку знаходяться вулиці названі іменами та прізвищами радянських діячів. Проте у запропонованому переліку присутні імена українських радянських письменників, акторів, співаків, які відтепер також опинилися під загрозою зникнення з мапи міста.
- Також повідомлялось, що у Києві демонтовано монумент під аркою Дружби народів, який встановили в 1982 році. Раніше мер Віталій Кличко оголосив про знесення бронзової скульптури.