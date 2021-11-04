Турецькі правоохоронці розпочали розслідування через публікації в Twitter з тегом про смерть, які стосувалися президента країни Таїпа Ердогана.

Про це повідомило міністерство внутрішніх справ Туреччини.

За інформацією правоохоронців, 30 осіб розмістили “дезінформацією з маніпулятивним контентом”. Йдеться про контент “який ображає президента”.

Дописи містили тег #olmus (“мертвий” турецькою). Правоохоронці проводять розслідування і готують матеріали до суду.

Примітно, що чутки про недобрий стан здоров’я турецького лідера з’являться періодично з 2011 року, коли Ердоган переніс операцію на кишківнику.

Коли минулого тижня це сталося знову, представники політсили президента — владної “Партії справедливості та розвитку” — публікували дописи, у яких акцентували на тому, що він почувається добре.

До прикладу, у середу Ердоган відвідав кілька заходів у столиці Анкарі, присвячених 19-й річниці приходу його консервативної партії до влади в країні.

Член ПСР Ахмет Хамді Чамлі тоді написав: “Вождь прибув зі Стамбула до Анкари. Він дуже здоровий”.