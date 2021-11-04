Про це повідомило міністерство внутрішніх справ Туреччини.
За інформацією правоохоронців, 30 осіб розмістили “дезінформацією з маніпулятивним контентом”. Йдеться про контент “який ображає президента”.
Дописи містили тег #olmus (“мертвий” турецькою). Правоохоронці проводять розслідування і готують матеріали до суду.
Примітно, що чутки про недобрий стан здоров’я турецького лідера з’являться періодично з 2011 року, коли Ердоган переніс операцію на кишківнику.
Коли минулого тижня це сталося знову, представники політсили президента — владної “Партії справедливості та розвитку” — публікували дописи, у яких акцентували на тому, що він почувається добре.
До прикладу, у середу Ердоган відвідав кілька заходів у столиці Анкарі, присвячених 19-й річниці приходу його консервативної партії до влади в країні.
Член ПСР Ахмет Хамді Чамлі тоді написав: “Вождь прибув зі Стамбула до Анкари. Він дуже здоровий”.
Reis şimdi İstanbul'dan Ankara'ya geldi, turp gibi maşallah,ısırmaya kalkanların dişleri kırılır…
Şeytancıklara itibar etmeyin….
— Ahmet Hamdi Çamlı (@ahmethamdicamli) November 3, 2021
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