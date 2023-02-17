Вже за тиждень почнуться переговори щодо продовження зернової ініціативи, яка дозволила Україні експортувати зерно з портів, заблокованих Росією після її широкомасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Reuters.

“За тиждень почнуться переговори про продовження “зернового коридору”, і тоді ми зрозуміємо позиції всіх сторін. Думаю, здоровий глузд переможе, і “коридор” буде розширено”, – сказав заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков.

Він також додав, що на Росію чиниться тиск не лише з метою розширення “зернового коридору”, але й з метою покращення його роботи.

“Ми бачимо, що ворог починає висувати нові умови. Ми розуміємо, що буде важко – як це було в листопаді”, – підсумував Юрій Васьков.

У виданні зазначили, що Чорноморська зернова ініціатива, підписана в липні минулого року, дозволила експортувати зерно з трьох українських портів.

Дію угоди було продовжено ще на 120 днів у листопаді 2022 року, і її планується знову продовжити у березні, але Росія дала зрозуміти, що вона незадоволена деякими аспектами угоди, і попросила скасувати санкції, які впливають на експорт її сільськогосподарської продукції.

Нещодавно МЗС України звернулося до ООН та Туреччини із закликом зупинити спроби РФ блокувати роботу “зернового коридору”.

Зі спільною заявою виступили міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

“Україна глибоко стурбована деструктивними діями Російської Федерації, які призводять до затримки роботи зернового коридору Чорним морем та підривають Чорноморську зернову ініціативу загалом, перешкоджають судноплавству в Чорному морі та вільному доступу продовольства на світові ринки”, – сказано в заяві.

У заяві наголошено, що російські представники у складі інспекційних груп при Координаційному центрі в Стамбулі вже кілька місяців системно затримують огляд суден, які прямують через Босфор в або з українських портів.

“Зокрема, російські інспектори свідомо уповільнюють терміни інспекцій, регулярно вимагають нерегламентовану документацію, відмовляються працювати у робочий час та шукають інших необґрунтованих приводів для зупинення інспектування. Щодня із запланованих 10 інспекцій, як правило, відбувається менше половини”, – йдеться у заяві.

За останні три місяці світ недоотримав 10 мільйонів тонн українського зерна, зокрема країни Африки та Азії. Міністри наголосили, що тенденція набирає обертів.

“Закликаємо міжнародне співтовариство, зокрема ООН та Туреччину як гарантів Чорноморської зернової ініціативи, вимагати від РФ негайного припинення штучних затримок у роботі “зернового коридору” у Чорному морі, зупинки спроб Росії використовувати продовольство як зброю та розблокування торговельного судноплавства в українські порти Чорного моря”, – вимагають у МЗС.

Варто зауважити, що за 11 місяців 2022 року Україна експортувала 50,9 мільйона тонн агропродукції на загальну суму 21,1 мільярда доларів.

“Загалом за 11 місяців поточного року Україна експортувала 50,9 млн тонн продукції АПК та харчової промисловості на загальну суму 21,1 мільярда доларів. За обсягами це на 16,7%, а за вартістю – на 13,7% менше, ніж за 11 місяців минулого року”, – зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.