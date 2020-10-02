Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що МОЗ розглядає можливість перенесення осінніх канікул в школах на 10 днів раніше, для того, щоб освітній процес, підготовка до виборів та вибори не перетиналися.

Про це він сказав сьогодні під час круглого столу на тему “Місцеві вибори 2020 і COVID-19“.

“Ви знаєте, що діє зараз заборона відвідування шкіл, дитячих садочків сторонніми людьми, у тому числі й батьками під час навчального процесу. Вони можуть прийти тільки до входу, заборонено відвідування закладу людьми, які не долучені до навчального процесу. Ми розуміємо, що розпочався виборчий процес, відкриваються дільниці в школах”, — сказав Ляшко.

Він зазначив, що у зв’язку з цим на період до виборів і у той період, коли одночасно відбуваються виборчий та навчальний процеси, вхід на виборчу дільницю потрібно організувати окремий від того, через який заходять діти.

“Буквально вчора ми проводили чергову конференцію з нашими освітянами, отримали пропозицію до того часу, поки дітей не посунуть на канікули, а таке питання розглядається, і канікули хочемо зробити на 10 днів раніше, ніж було заплановано, для того, щоб освітній процес і підготовка до виборів, і виборчий процес не перетиналися”, — додав головний санлікар.

(На відео з 43:04)