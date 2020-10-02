Про це він сказав сьогодні під час круглого столу на тему “Місцеві вибори 2020 і COVID-19“.

“Ви знаєте, що діє зараз заборона відвідування шкіл, дитячих садочків сторонніми людьми, у тому числі й батьками під час навчального процесу. Вони можуть прийти тільки до входу, заборонено відвідування закладу людьми, які не долучені до навчального процесу. Ми розуміємо, що розпочався виборчий процес, відкриваються дільниці в школах”, — сказав Ляшко.

Він зазначив, що у зв’язку з цим на період до виборів і у той період, коли одночасно відбуваються виборчий та навчальний процеси, вхід на виборчу дільницю потрібно організувати окремий від того, через який заходять діти.

“Буквально вчора ми проводили чергову конференцію з нашими освітянами, отримали пропозицію до того часу, поки дітей не посунуть на канікули, а таке питання розглядається, і канікули хочемо зробити на 10 днів раніше, ніж було заплановано, для того, щоб освітній процес і підготовка до виборів, і виборчий процес не перетиналися”, — додав головний санлікар.

(На відео з 43:04)