Особистий лікар Міхеіла Саакашвілі розповів про хворобу колишнього президента Грузії та погіршення його стану внаслідок відмови від їжі.

Про це повідомляє видання Новости-Грузия.

Особистий лікар Міхеіла Саакашвілі Ніколоз Кипшидзе заявив про різке погіршення стану здоров’я політика та про його хворобу, яка через відмову від їжі може привести до смерті політика. Лікар переконаний: Саакашвілі необхідно госпіталізувати.

Міхеіл Саашкавілі з дня свого затримання оголосив голодування у знак протесту проти висунутих проти нього звинувачень. Протягом десяти днів він відмовлявся від їжі, періодично вживаючи тільки соки та воду з медом. Однак, лікар стверджує, що тепер його пацієнт п’є виключно воду.

“Його стан досить серйозно погіршився … Два дні тому він виглядав зовсім інакше, а тепер справа складніша. Йому стало складно ходити, трохи важко говорити й так далі … Він відмовляється приймати мед і соки та тепер п’є тільки воду”, – сказав Ніколоз Кипшидзе.

Він також уточнив, що Саакашвілі не їсть уже майже два тижні: 10 днів протягом ув’язнення та 4-5 днів до того, під час перетину кордону та протягом проживання у квартирі в Батумі.

За словами лікаря, ситуацію з голодуванням ускладнює те, що у Саакашвілі є рідкісне захворювання, про яке експрезидент ніколи не говорив в ЗМІ, — таласемія крові — спадкове генетичне захворювання, яке виникає при пошкодженні генів гемоглобіну. При цій хворобі голодувати вкрай небезпечно.

Затримання Саакашвілі

1 жовтня у Грузії затримали Міхеіла Саакашвілі. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, у чому звинувачують Саакашвілі — в матеріалі #Букв.

Як сповіщалося, в МВС країни спершу заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії. За кілька годин з’явилася інформація, що Саакашвілі затримали.

2 жовтня стало відомо, що до затримання Саакашвілі переховувався в одній із квартир в Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі.

3 жовтня прокуратура Грузії висунула офіційне звинувачення власнику квартири, в якій перед затриманням переховувався Саакашвілі. Йому інкримінують приховування злочинів за статтею 375 Кримінального кодексу Грузії. Чоловіку загрожує від 1 до 4 років ув’язнення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що повертатиме Міхеіла Саакашвілі “всіма можливостями”.

У МЗС України пообіцяли Саакашвілі захист, викликали посла Грузії та звернулись із запитом на його відвідування українським консулом задля надання консульської та правової допомоги.

Станом на 4 жовтня Міхеіл Саакашвілі не скаржиться на умови утримання, стан його задовільний.

Однак, 7 жовтня виявилося, що Міхеїлу Саакашвілі у в’язниці не дозволяють користуватися телевізором і не дають матрац, хоч до решти в’язнів ставлення більш лояльне.