Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прийняв рішення розформувати місію зі встановлення фактів обстрілу СІЗО у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області в липні 2022 року через відсутність необхідних умов для направлення експертів.

Про це повідомив речник генсека Стефан Дюжаррик, інформує Reuters.

Причина розформування місії у тому, що ООН не отримала необхідних гарантій безпеки та доступу.

У нас була політична угода, але для такої складної та небезпечної місії в зоні бойових дій нам необхідні визначені гарантії безпеки та доступу від обох сторін. Ми не відчули, що отримали їх”, – пояснив представник.

Тож він зауважив, що генеральний секретар вирішив розпустити місію зі встановлення фактів події 29 липня 2022 року в Оленівці через відсутність умов, необхідних для направлення місії.

Звісно, Дюжаррик передав заклик Гутереша про “необхідність дотримання міжнародного гуманітарного права та прав людини, зокрема захист військовополонених та поводження з ними”.

Довідка. 29 липня стався вибух в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули 53 українські захисники. Більшість з них були оборонцями Маріуполя з “Азовсталі”. Тому Організація Об’єднаних Націй заявила, що проведе розслідування вибуху. Місією мав керувати бразильський генерал Карлуш душ Сантуш Крус. 18 серпня у Львові Гутерреш наголосив, що організація продовжить роботу над тим, щоб отримати необхідні гарантії безпечного доступу до об’єкта та всіх інших місць. У західноукраїнському місті відбулася тристороння зустріч голови ООН з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.