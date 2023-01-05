Про це повідомив речник генсека Стефан Дюжаррик, інформує Reuters.
Причина розформування місії у тому, що ООН не отримала необхідних гарантій безпеки та доступу.
У нас була політична угода, але для такої складної та небезпечної місії в зоні бойових дій нам необхідні визначені гарантії безпеки та доступу від обох сторін. Ми не відчули, що отримали їх”, – пояснив представник.
Тож він зауважив, що генеральний секретар вирішив розпустити місію зі встановлення фактів події 29 липня 2022 року в Оленівці через відсутність умов, необхідних для направлення місії.
Звісно, Дюжаррик передав заклик Гутереша про “необхідність дотримання міжнародного гуманітарного права та прав людини, зокрема захист військовополонених та поводження з ними”.
Довідка. 29 липня стався вибух в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули 53 українські захисники. Більшість з них були оборонцями Маріуполя з “Азовсталі”. Тому Організація Об’єднаних Націй заявила, що проведе розслідування вибуху. Місією мав керувати бразильський генерал Карлуш душ Сантуш Крус. 18 серпня у Львові Гутерреш наголосив, що організація продовжить роботу над тим, щоб отримати необхідні гарантії безпечного доступу до об’єкта та всіх інших місць. У західноукраїнському місті відбулася тристороння зустріч голови ООН з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
- Журналісти CNN опублікували результати свого розслідування щодо теракту в тимчасово окупованій Оленівці. Тоді внаслідок вибуху на території колонії загинули та отримали поранення десятки українських військовополонених, і РФ одразу ж звинуватила у цьому ЗСУ, мовляв, по колонії завдали удар з американського HIMARS. Однак розслідування журналістів свідчить про протилежне.
- 4 серпня у Києві на Софійській площі відбулась акція “Оленівка — новий Освенцим”, котру ініціювали родичі та близькі військовополонених з “Азовсталі”. Близько 300 учасників вимагали, аби міжнародні організації відреагували та брали участь в процесах, що прописані міжнародним правом.
- У США вважають, що РФ готується сфальсифікувати докази щодо вибуху в Оленівській в’язниці перед відвідуванням місця третіми сторонами. Вони це роблять, щоб звинуватити Збройні сили України.
- Для вбивства українських захисників в Оленівці росіяни могли використати реактивні піхотні вогнемети “Шмєль”, які “швидко випалюють кисень, внаслідок чого людина згорає за секунди”.
- Українські розвідники вважають, що терористичний акт проти військовополонених ЗСУ у колонії в Оленівці був спровокований Росією, щоб завадити постачанню західного високоточного озброєння.