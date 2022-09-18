Триває двісті сьомий день спротиву українського народу російському військовому вторгненню. Ворог продовжує зосереджувати зусилля з метою повністю окупувати Донеччину, організувати оборону та утримати захоплені території, а також зривати активні дії Сил оборони в окремих районах. Обстрілює позиції наших військ уздовж лінії зіткнення, проводить заходи з перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє проведення повітряної розвідки.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Ворог не припиняє завдавати ударів по домівках мирних жителів та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї війни.

За добу російські окупанти завдали 3 ракетних та 11 авіаударів, здійснили понад 40 обстрілів МЛРС по об’єктам на території України.

Постраждала інфраструктура понад 20 населених пунктів, серед яких Краматорськ, Сіверськ, Серебрянка, Дворічна, Кам’янка, Спірне, Верхньокам’янське, Краснохорівка, Новомихайлівка, Нескучне, Полтавка, Успенівка, Миролюбівка, Біляївка, Висо копіля.

Залишається загроза нанесення повітряних та ракетних ударів по всій території України.

Ситуація на Волинському та Полісському напрямках суттєво не змінилася. На інших напрямках ворог обстрілював з танків, мінометів та артилерії.

У зв’язку з відсутністю людських ресурсів для відправки на війну в Україну, на території російської федерації проводяться заходи так званої “внутрішньої самомобілізації”. У Курській області під виглядом набору кандидатів до логістичних підрозділів, а в Нижньогородській області, зокрема, працівників організації “Атомохорона” – нібито для підрозділів охорони важливих об’єктів. Кандидати, які підписали контракт, проходять тижневий курс підготовки гвинтівки та негайно відправляються в зону бойових дій на поповнення.

На тимчасово окупованій території Луганської області, зокрема в Біловодському районі, оголошено новий набір до так званих «підрозділів МВС». Після значних втрат у боях більшість штатних працівників втекли або дезертирували на територію РФ.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбивали ворожі атаки в районах населених пунктів Куп’янськ, Гоптівка, Миколаївка Друха, Весела Долина, Одрадівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Правдине.

Упродовж поточної доби авіація Сил оборони завдала 20 ударів – підтверджено, що вдарено 15 областей концентрації живої сили та кріплень ворога та 4 позиції зенітних ракетних систем.

Крім того, наші підрозділи ППО знищили один БПЛА окупантів.