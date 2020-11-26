У Луцьку (Волинська область) відвідувач супермаркету влаштував сутичку з патрульними поліцейськими через відсутність захисної маски.

Про це поінформували в пресслужбі патрульної поліції Волинської області.

Інцидент стався напередодні близько 14:00.

Екіпаж патрульних отримав повідомлення про те, що на вулиці Конякіна у супермаркеті відбувається конфлікт між відвідувачем і працівниками. У поліцію звернувся саме відвідувач.

Прибувши на місце, поліцейські з’ясували, що чоловік прийшов до супермаркету без засобів індивідуального захисту (маски або респіратора), в зв’язку з чим працівники магазину відмовили йому в обслуговуванні.

Поліцейські повідомили чоловікові про те, що він порушує встановленні карантинні правила.

“Однак, останній не припинив правопорушення. Більше того – чинив опір патрульним, шарпав формений одяг, зірвав шеврон, рацію та боді-камеру. Внаслідок сутичок, один із патрульних звернувся до медичного закладу”, – відзначили в поліції.

Також інспектори встановили, що 35-річний чоловік припаркував свій автомобіль Mercedes-Benz S 350 на місці для водіїв із інвалідністю.

Оскільки в діях чоловіка спостерігалися ознаки кримінального злочину (ст. 342 – “Опір працівникові правоохоронного органу” Кримінального кодексу України), патрульні викликали на місце інциденту слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.

Були складені адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 44-3 (Перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту) і за ч. 5 ст. 122 (Зупинка або стоянка транспортних засобів на місцях для водіїв з інвалідністю) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як повідомляє видання “Волинські новини”, інцидент стався в магазині АТБ, що на вулиці Конякіна. Конфлікт розгорівся ще в магазині через відсутність маски у відвідувача. За даними журналістів, чоловік прийшов до супермаркету з маленькою дочкою (5-6 років).

Коли він залишив супермаркет, поліцейські попрямували слідом за ним і не дозволили йому поїхати. Журналісти з посиланням на очевидців повідомляють, що патрульні нібито намагалися затримати чоловіка і надіти на нього наручники. Всі ці події розгорталися на очах у дитини.

Чи був зрештою затриманий чоловік – не повідомляється.

Як відомо, з 21 листопада в Україні можуть штрафувати за відсутність маски в громадських будівлях і в громадському транспорті. Сума штрафу становить від 170 до 255 гривень.

Поліцейські можуть на місці виносити рішення щодо громадян, які перебувають у громадських будівлях або транспорті без одягнених масок чи респіраторів.