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01 травня

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Через війну більше 5,5 мільйона осіб залишили Україну — ООН

З початку російського вторгнення територію України залишили близько 5,5 мільйона осіб. Більшість з них виїхала до Польщі.

Понеділок, 2 травня 2022, 17:02
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Про це йдеться у наведених на сайті даних Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Станом на 1 травня межі України залишили 5 563 959 українців. У наведених даних не враховано тих осіб, які є громадянами інших країн, та виїжджають чи повертаються додому.

Багато українців виїхали до країн Шенгенської угоди (Угорщина, Польща, Словаччина). До Польщі виїхали  3 056 826 українців. Друга за кількістю переміщених осіб – Румунія (825 874 осіб), а третя Угорщина — 530 157 осіб. Також до Молдови прибули 447 604 осіб та ще 379 447 українців до Словаччини.

Зазначимо, що точних даних щодо переміщення осіб, які виїхали до країн Шенгенської угоди, немає через відсутність прикордонного контролю між країнами. У наведеній статистиці врахували інформацію, надану РБ та РФ. Вони стверджують, що до цих країн виїхали 25 002 та 681 156 осіб відповідно.

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