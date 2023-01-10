Про це повідомив співробітник національного парку “Тузлівські лимани” еколог Іван Русєв у Facebook.

Внаслідок дій Росії, які охоплювали сонари і бомбардування, багато дельфінів були вбиті і зазнали контузій від потужних вибухів.

“І зараз такі контужені самотні тварини замість того, щоб бути з родинами на зимівлі на глибині моря, блукають у мілководді Північно-Західної частини Чорного моря, де дуже мало їжі”, — зазначив Русєв.

Еколог додав, що в акваторії Чорного та Азовського морів живуть три види китоподібних. На сьогодні вони потребують захисту від наслідків війни.

“Задля їх збереження нацпарк “Тузлівські лимани” спільно з Інститутом зоології НАН України, Українським товариством охорони птахів подали до Міндовкілля пакет документів щодо створення великого по площі морського резервату в акваторії північно-західної частини Чорного моря. Адже війна, що вкрай негативно вплинула на чисельність і відтворення дельфінів, все одно закінчиться, тому дельфінам потрібен безпечний дім у морі для відтворення. Він там, де взагалі нема браконьєрства і рибальства”, — сказав Іван Русєв.

За його словами, якщо не зробити цього, то є ризик втратити дельфінів, як колись втратили тюленя-монаха, а згодом — екосистему Чорного моря.

Він нагадав щодо Угоди про асоціацію України з ЄС і Законі “Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року” від 28 лютого 2019 року. У ній містяться зобов’язання України щодо “створення репрезентативної та ефективно керованої системи територій та об’єктів природно-заповідного фонду”.