Поки Росія не здійснила широкомасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, президент РФ Володимир Путін мав імідж людини, під проводом якої здійснюються дуже успішні воєнні кампанії. Дійсно, його репутація успішного застосування сили була настільки грізною, що на Заході багато хто очікував, що російські війська швидко переможуть українців. Але, як ми всі знаємо, цього не сталося.

#Букви публікують переклад матеріалу Марка Н. Каца у журналі Time.

Марк Н. Кац – політолог, професор Школи політики та урядування Університету Джорджа Мейсона Шара, старший науковий співробітник Атлантичної ради.

Путін не тільки не зміг перемогти Київ, але він навіть не зміг зберегти всі свої територіальні здобутки у східній і південній частинах України, як показала нещодавня ганебна втеча російських військ на тлі українського наступу. Поки що не ясно, чи зможуть українські сили повернути ще більше території, чи Росія зможе вчепитися за те, що вона захопила. У будь-якому випадку, Путін більше не користується репутацією успішного верховного головнокомандувача.

Ми вже бачили, як президент Китаю Сі Цзіньпін описував китайсько-російські відносини як “безмежне” партнерство, коли він і Путін зустрічалися безпосередньо перед російським вторгненням. Але згодом він тримався осторонь російської війни в Україні під час їх недавньої зустрічі на саміті Шанхайської організації співробітництва в Самарканді. На відміну від Америки та Заходу, які постачали зброю Україні, Китай не постачав зброю Росії.

На тому ж саміті індійський прем’єр-міністр Моді, який давно залицявся до Москви, публічно дорікнув Путіну за війну в Україні. У менш помітному, але, мабуть, ще більш показовому випадку демонстрації зневаги президент Киргизстану — невеликої колишньої радянської республіки в Центральній Азії, де Росія має військові сили — змусив Путіна чекати понад тридцять секунд перед їхньою публічною зустріччю в Самарканді.

Зменшення впливу Росії

Все це має наслідки. Багато урядів “Глобального Півдня” (Азія, Африка, Латинська Америка), які спочатку або висловили підтримку війні Путіна “проти НАТО”, або зберігали нейтралітет, можливо, робили це, тому що вони думали, що Росія переможе в Україні, і не було сенсу накликати на себе гнів Москви. Але тепер усі, за винятком таких, як Іран і Північна Корея, які мають погані або взагалі відсутні відносини із Заходом, ймовірно, візьмуть приклад з Китаю та Індії, не висловлюючи підтримки військовим зусиллям Путіна, навіть якщо (як Пекін і Нью-Делі) вони користуються можливістю купувати підсанкційну російську нафту з великою знижкою.

Крім того, видається невипадковим те, що відновлення військових дій Азербайджану проти Вірменії відбувається в той час, коли Росія загрузла в Україні, і не може так підтримувати Вірменію, як раніше. Росія також не змогла приділити багато уваги вирішенню нещодавнього спалаху бойових дій між Киргизстаном і Таджикистаном у Центральній Азії.

Чим довше триватиме війна в Україні, тим менше можливостей Москви для придушення конфліктів на пострадянському просторі. Це буде особливо зловісно для Путіна, якщо мусульманські опозиційні групи в Чечні та в інших місцях Північного Кавказу побачать путінську трясовину в Україні як можливість для них відновити свої повстання.

Відколи російські війська вперше втрутилися в Сирію у 2015 році, лідери Близького Сходу часто відзначали, як Путін рішуче захищає свого союзника Башара Асада, тоді як США не змогли запобігти падінню кількох своїх союзників (включаючи шаха Ірану в 1979 році, Хосні Мубарак у Єгипті в 2011 році та уряд Кабула у 2021 році). Але, враховуючи, що російські сили не в змозі перемогти Україну, лідери Близького Сходу мусять замислюватися над питанням, скільки Путін зможе зробити для них — питання, яке особливо хвилює Асада.

Декілька африканських урядів були готові запросити російські приватні військові сили у свої країни для боротьби з ісламістськими групами, які західні сили не змогли перемогти. Це також було популярним способом продемонструвати свою незалежність від колишніх колоніальних держав (особливо Франції), а також Сполучених Штатів. Навіть коли сили Вагнера не були особливо успішними у боротьбі проти джихадистів, африканські уряди оцінили те, що Росія не ставила під сумнів їхні дотримання прав людини, як це зробили західні уряди.

Однак тепер вони повинні турбуватися про те, скільки Росія може зробити, щоб захистити їх, коли Москві потрібно все більше і більше ресурсів для війни в Україні. Навіть якщо вона не виведе найманців Вагнера з Африки, Москва, схоже, не в змозі відправити більше.

Нарешті, війна в Україні порушила здатність країн купувати зброю в Росії, оскільки Москва не тільки менш охоче експортує зброю, коли вона їй потрібна в Україні, але також менш здатна виробляти більш складну зброю через нездатність імпортувати напівпровідники та інші іноземні компоненти для них через санкції Заходу.

Усі ці негативні впливи на репутацію сили Росії за кордоном триватимуть доти, доки триватиме війна в Україні.