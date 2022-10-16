Регіональний директор Світового банку у Східній Європі Аруп Банерджі розповів про наслідки для української економіки нападів Росії на цивільну інфраструктуру в українських містах далеко від лінії фронту та війни загалом.

Про це він повідомив в інтерв’ю Reuters.

За словами високопосадовця Світового банку, цього року рівень бідності в Україні вже зріс удесятеро. Він констатував, що швидке відновлення енергетичної інфраструктури України після широкомасштабних атак Росії на енергетичні об’єкти цього тижня відображає ефективність системи воєнного часу, але зміна Росією тактики підвищила ризики.

“Якщо так триватиме, перспективи будуть набагато, набагато важчими”, — сказав Аруп Банерджі. “Оскільки зима дійсно починає кусати… звичайно до грудня-січня, і якщо будинки не відремонтують… може бути ще одна внутрішня хвиля міграції, внутрішньо переміщених осіб. Президент України Володимир Зеленський цього тижня сказав міжнародним донорам, що Україні потрібно близько 55 мільярдів доларів США: 38 мільярдів доларів США, щоб покрити дефіцит бюджету наступного року, і ще 17 мільярдів доларів США, щоб розпочати відновлення критичної інфраструктури, включно зі школами, житлом та енергетичними об’єктами”.

Реакція на заклик Зеленського, що прозвучала під час щорічних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку, що відбулися минулого тижня, була обнадійливою, сказав Банерджі.

“Більшість країн зазначили, що вони будуть фінансово підтримувати Україну протягом наступного року, і тому це дуже позитивний результат”, — сказав високопосадовець Світового банку. За його словами, двадцять п’ять відсотків населення житимуть у бідності до кінця року, порівняно з трохи більше ніж 2% до війни, а до кінця наступного року ця цифра може зрости до 55%.

Банерджі сказав, що Україна вже скоротила свої бюджетні плани до мінімуму, при цьому кошти йдуть на фінансування зарплат і пенсій, військових витрат і обслуговування внутрішнього боргу.

Якщо Україні не вдасться отримати достатньої підтримки, їй доведеться або друкувати більше грошей в той час, коли інфляція вже в межах 20 відсотків, або ще більше скорочувати соціальні витрати.