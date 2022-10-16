Про це він повідомив в інтерв’ю Reuters.
За словами високопосадовця Світового банку, цього року рівень бідності в Україні вже зріс удесятеро. Він констатував, що швидке відновлення енергетичної інфраструктури України після широкомасштабних атак Росії на енергетичні об’єкти цього тижня відображає ефективність системи воєнного часу, але зміна Росією тактики підвищила ризики.
“Якщо так триватиме, перспективи будуть набагато, набагато важчими”, — сказав Аруп Банерджі. “Оскільки зима дійсно починає кусати… звичайно до грудня-січня, і якщо будинки не відремонтують… може бути ще одна внутрішня хвиля міграції, внутрішньо переміщених осіб. Президент України Володимир Зеленський цього тижня сказав міжнародним донорам, що Україні потрібно близько 55 мільярдів доларів США: 38 мільярдів доларів США, щоб покрити дефіцит бюджету наступного року, і ще 17 мільярдів доларів США, щоб розпочати відновлення критичної інфраструктури, включно зі школами, житлом та енергетичними об’єктами”.
Реакція на заклик Зеленського, що прозвучала під час щорічних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку, що відбулися минулого тижня, була обнадійливою, сказав Банерджі.
“Більшість країн зазначили, що вони будуть фінансово підтримувати Україну протягом наступного року, і тому це дуже позитивний результат”, — сказав високопосадовець Світового банку. За його словами, двадцять п’ять відсотків населення житимуть у бідності до кінця року, порівняно з трохи більше ніж 2% до війни, а до кінця наступного року ця цифра може зрости до 55%.
Банерджі сказав, що Україна вже скоротила свої бюджетні плани до мінімуму, при цьому кошти йдуть на фінансування зарплат і пенсій, військових витрат і обслуговування внутрішнього боргу.
Якщо Україні не вдасться отримати достатньої підтримки, їй доведеться або друкувати більше грошей в той час, коли інфляція вже в межах 20 відсотків, або ще більше скорочувати соціальні витрати.
- Україні планують надати 55 мільйонів доларів для підготовки до зимового періоду. Кошти мають намір виділити Сполучені Штати у межах Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
- 6 жовтня голова Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер прибула до Києва.
- Сполучені Штати готові підтримувати Україну 1,5 мільярдами доларів на місяць під час війни проти РФ та підштовхують своїх європейських союзників до надання подібних сум.
- Міністри фінансів Європейського Союзу домовилися інтегрувати виплати на підтримку України у бюджет ЄС на 2023 рік, аби зробити їх більш структурованими й передбачуваними.
- Європейський Союз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії, як відповідь на так зване “приєднання” окупованих РФ територій України.
- Моніторинговий комітет ОПЕК+ домовився щодо скорочення видобутку нафти. Вони узгодили зменшення на 2 млн барелів на добу.