Про це повідомила у доповіді спеціалізована установа система ООН МОП.
Ще у квітні МОП прогнозували, що широкомасштабний наступ росіян може спровокувати втрату 4,8 млн робочих місць. Позитивна зміна пояснюється тим, що частина територій України була деокупована й там не ведуть активні бойові дії.
У МОП зазначили, що часткове відновлення ринку праці є дуже крихким. Призвести до проблем і зниження заробітної плати може велика кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та переселенців, які шукають роботу в Україні та поза її межами.
Близько 0,4% усієї довоєнної робочої сили країни нині є вимушеними переселенцями в інших країнах. Група з 1,6 млн осіб переважно складається з жінок, які охоплювали сфери освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення.
Зазначено, що за нещодавнім опитуванням 28% опитаних українських переселенців знайшли роботу за наймом або самозайняті в країнах, що їх приймають.
“Наслідки конфлікту відчуваються на ринках праці сусідніх країн, що може призвести до політичної дестабілізації та дестабілізації ринку праці в цих країнах. Ще далі, у Центральній Азії та в усьому світі, вони знаходять своє відображення у більш високих та нестійких цінах, зростанні відсутності продовольчої безпеки та бідності”, — йдеться у повідомленні.
- Вранці 31 жовтня росіяни завдали чергового масованого удару по території України. Окупанти поцілили у десять областей та пошкодили 18 об’єктів критичної інфраструктури, здебільшого енергетичної.