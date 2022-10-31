У 2022 році за оцінками Міжнародної організації праці зайнятість буде на 15,5% нижче за рівень 2021 року. Це близько 2,4 млн робочих місць, які було втрачено через російське вторгнення.

Про це повідомила у доповіді спеціалізована установа система ООН МОП.

Ще у квітні МОП прогнозували, що широкомасштабний наступ росіян може спровокувати втрату 4,8 млн робочих місць. Позитивна зміна пояснюється тим, що частина територій України була деокупована й там не ведуть активні бойові дії.

У МОП зазначили, що часткове відновлення ринку праці є дуже крихким. Призвести до проблем і зниження заробітної плати може велика кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та переселенців, які шукають роботу в Україні та поза її межами.