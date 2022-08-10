Про це повідомив Ерве Верхузель, речник агентства ВООЗ United, яке підтримує ООН.
За його словами, війна підвищує рівень стресу у вагітних, внаслідок чого збільшується число зареєстрованих передчасних пологів. Також він додав, що такі немовлята часто потребують більшої кількості кисню: “У недоношених дітей частіше розвиваються респіраторні, неврологічні або травні ускладнення. Це стани, для лікування яких часто потрібний кисень”, – заявив Верхузель.
Водночас він зауважив, що Unitaid разом із партнером Vayu Global Health вже надали Україні 220 портативних пристроїв bCPAP, які не потребують приєднання до електромережі та 125 кисневих систем змішування: “Вони забезпечують немовлят необхідною ним підтримкою дихання й кисневою терапією”, – пояснив Верхузель.
Наразі пристрої отримали 25 медичних закладів в Україні, а 17 – перинатальні центри.
ДОВІДКА. Пристрій bCPAP – це неінвазивний спосіб вентиляції новонароджених, яким важко дихати, що підвищує шанси на виживання новонароджених та немовлят.
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