Дві українські компанії Ignas та Cryoin виробляють половину світового неону, який використовується у виробництві чипів. З початком повномасштабного вторгнення Росії до України ці компанії припинили свою роботу, що може стати ударом для ринку електроніки.

Про це повідомляє Reuters.

Близько половини світових запасів неону напівпровідникового класу виробляється двома українськими компаніями: Ingas та Cryoin. Торік витрати неону для виробництва чіпів склали 540 тон. Обидві фірми наразі не працюють, оскільки російські військові вторглися до України 24 лютого.

У Reuters наголошують, що зупинка виробництва неону погіршить ситуацію з нестачею чипів, яка існує в світі від початку пандемії коронавірусу, коли зріс попит на мобільні телефони, ноутбуки. Через це деякі виробники електроніки сповільнили темпи виробництва своїх товарів.

Точні запаси неону, які є на складах виробників чипів невідомі. Проте аналітик центру інвестицій CFRA Анжело Зіно вважає, що в разі продовження війни, виробництво чипів може опинитися під загрозою.

До російського вторгнення компанія Ignas, що знаходиться в Маріуполі, продавала від 15 до 20 тисяч кубічних метрів неону щомісяця компаніям з Тайваню, Кореї, Китаю, США та Німеччини. Близько 75% відсотків цих обсягів неону йшло на потреби заводів, які виготовляють чипи. Друга українська компанія — Cryoin з Одеси виготовляла 10-15 тисяч кубометрів неону щомісяця. Ця фірма припинила свою роботу в перший день вторгнення російських військ до України — 24 лютого.

Найбільше постраждають невеликі компанії з виробництва чипів. Такі гіганти як Intel, Samsung та інші великі компанії мають більшу купівельну спроможність та більші запаси неону, які задовольнять їхні потреби бодай протягом двох місяців. Проте далеко не всі компанії мають такий “буфер”, повідомила Літа Шон-Рой, президентка компанії Technet.