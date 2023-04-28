Про це йдеться у Twitter Великої Британії.
Зазначається, що цьогоріч у РФ не проводитимуть щорічні російські армійські міжнародні ігри. Зокрема не буде особливо популярних змагань з так званого “танкового біатлону”.
Як зауважили фахівці, така “військова олімпіада” символізувала спробу Росії поставити армію в центрі популярної культури.
Однак цього року Росії довелось скасувати ці змагання, зокрема через побоювання реакції суспільства, адже ще минулого року російське міноборони різко розкритикували за те, що вони проводили ігри у воєнний час.
“Існує також реалістична ймовірність того, що через втрати в Україні, міноборони Росії стурбоване нестачею танків, екіпажів та іншого кваліфікованого персоналу, що поставить під удар звичне домінування збірної Росії в медальному заліку”, – наголосили експерти.
- За даними Британського міжнародного інституту стратегічних досліджень, Росія втратила приблизно 50% всіх своїх танків у війні проти України