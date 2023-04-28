Ще минулого тижня російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що у 2023 році щорічні російські армійські міжнародні ігри не відбудуться. На думку британських розвідників, це пов'язано з втратами РФ в Україні, зокрема втратою великої кількості танків.

Про це йдеться у Twitter Великої Британії.

Зазначається, що цьогоріч у РФ не проводитимуть щорічні російські армійські міжнародні ігри. Зокрема не буде особливо популярних змагань з так званого “танкового біатлону”.

Як зауважили фахівці, така “військова олімпіада” символізувала спробу Росії поставити армію в центрі популярної культури.

Однак цього року Росії довелось скасувати ці змагання, зокрема через побоювання реакції суспільства, адже ще минулого року російське міноборони різко розкритикували за те, що вони проводили ігри у воєнний час.

“Існує також реалістична ймовірність того, що через втрати в Україні, міноборони Росії стурбоване нестачею танків, екіпажів та іншого кваліфікованого персоналу, що поставить під удар звичне домінування збірної Росії в медальному заліку”, – наголосили експерти.