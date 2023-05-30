Перша віцепрем’єр-міністерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що через забруднення території України вибухонебезпечними предметами в зоні ризику перебуває 6,1 мільйонів людей.

Джерело: пресслужба Мінекономіки.

Про це посадовиця заявила під час онлайн-зустрічі з Ендрю Мітчеллом, Державним Міністром з питань розвитку Міністерства закордонних справ і міжнародного розвитку Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

“Технічного обстеження потребують 175 тис. км кв. територій України, зокрема, в зоні ризику перебувають 6,1 млн людей. Ми звернулися до наших міжнародних партнерів із проханням долучитися до процесу гуманітарного розмінування. Україна має лише 12 машин для розмінування – цього критично замало”, – наголосила Свириденко.

При цьому вона додала, що Уряд шукає можливість створення “Коаліції з розмінування” з країнами, які допоможуть вийти на глобальний ринок розмінувальної техніки. Крім того, Міноборони має лише 2 тис. саперів, тому потрібно навчити більше спеціалістів та залучити саперів з інших країн.

Як зазначив Ендрю Мітчелл, для України важливо організувати координацію всіх учасників та процесів розмінування, сформувати комплексний план з гуманітарного розмінування, а також дотримуватись міжнародних стандартів при використанні спецтехніки тощо.

Так, в Україні вже створено Центр гуманітарного розмінування, який координуватиме усіх учасників процесу, залучатиме фінансування і визначатиме пріоритети розмінування. Також в Україні розроблено План з гуманітарного розмінування сільгоспземель, пріоритетними серед яких є Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська, Черкаська області.

“У контексті відбудови України гуманітарне розмінування займає пріоритетне місце. Насамперед йдеться про об’єкти критичної інфраструктури, соціальну інфраструктуру та житлові будинки, сільськогосподарські угіддя”, – відзначила Свириденко.

Також вона розповіла, що в червні в Лондоні відбудеться важлива для України конференція з питань відновлення. Одним із елементів програми буде сесія, присвячена прискоренню гуманітарного розмінування. “Ми запрошуємо наших партнерів взяти участь у цьому заході та долучитися до очищення українських земель від наслідків збройної агресії РФ”, – закликала міністерка.