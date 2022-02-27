Через повітряні атаки російських окупантів на аеропорт Гостомель під Києвом було спалено один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 "Мрія".

Про це “Радіо Свобода” повідомили два поінформованих джерела на підприємстві “Антонов” та підтвердив міський голова міста Буча.

Двоє співробітників з ДП “Антонов” повідомили “Радіо Свобода” про те, що внаслідок російської повітряної атаки на Гостомель згорів літак “Мрія”, який містився на території аеропорту на стоянці.

Згідно з даними сайту моніторингу повітряних суден Flight Radar, після 5 лютого “Мрія” знаходились в аеропорту Гостомеля і нікуди не вилітала.

Відомо, що раніше п’ять вантажних суден Ан-124-100 “Руслан” вивезли та наразі знаходяться за межами України й можуть брати участь у логістиці з доставлення озброєння від західних партнерів.

Згодом цю інформацію у коментарі “Радіо Свобода” також підтвердив Анатолій Федорук, міський голова Бучі – міста, що знаходиться за 4 кілометри від Гостомеля.

Після 5-го авіанальоту розбомбили “Мрію” повністю. Це трапилось в перший день. Обстрілювали з вертольотів”, – зазначив Анатолій Федорук.

27 лютого у Twitter ДП “Антонов” з’явися допис з світлиною, адресований російській армії – від екіпажу літака “Руслан”, який знаходиться в одному з аеропортів Європи.

ДОВІДКА. АН-225 “Мрія” – найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським КБ імені Антонова. Активно використовувався під час пандемії коронавірусу. Зокрема, у квітні 2020-го літак доставив з Китаю до Києва 103 тонни медичних засобів для боротьби із коронавірусом.