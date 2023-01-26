Вранці 26 січня у Києві, а також Київській, Одеській та Дніпропетровській областях запровадили екстрені відключення світла на тлі загрози ракетної атаки з боку РФ.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.

“Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це вимушений превентивний крок, що дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.

Крім того, у ДТЕК попросили не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Мешканці Одеської області через низькі ліміти споживання отримують лише 15% необхідної електроенергії, відтак жителі регіону мають світло близько 6 годин на добу.

Нагадаємо, що у ніч на 26 січня російські окупаційні війська атакували Україну іранськими дронами-камікадзе “Shahed-136/131”. Всі БПЛА було знищено Повітряними силами.