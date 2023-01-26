Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.
“Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це вимушений превентивний крок, що дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.
Крім того, у ДТЕК попросили не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Мешканці Одеської області через низькі ліміти споживання отримують лише 15% необхідної електроенергії, відтак жителі регіону мають світло близько 6 годин на добу.
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