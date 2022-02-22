Фінляндія може запровадити додаткові санкції проти РФ через загрозу безпеці України. Фінський президент Саулі Нійністе запевнив, що уряд перегляне реалізацію спільного будівництва АЕС Ханківі-1.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Нійністе, питання безпеки буде одним із факторів перегляду співпраці з Росією, проте точної відповіді щодо зупинки будівництва АЕС фінський лідер не надав. Уряд має розглянути це питання на засідання 22-го лютого.

Разом з тим, голова ради директорів компанії Fennovoima, що будує Ханківі-1, заявив журналістам, що реалізація проєкту поки що триває у звичайному режимі. А стосовно ймовірного припинення робіт його ніхто не попереджав.

Зауважимо, що АЕС Ханківі-1 зводять силами консорціуму фінських комунальних підприємств та дочірнього підприємства російської держкомпанії “Росатом”, яка володіє 34% акцій. Фінляндія створювала підприємство протягом 10 років, вісім з яких – із Росією як партнером.