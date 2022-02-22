Про це повідомляє Reuters.
За словами Нійністе, питання безпеки буде одним із факторів перегляду співпраці з Росією, проте точної відповіді щодо зупинки будівництва АЕС фінський лідер не надав. Уряд має розглянути це питання на засідання 22-го лютого.
Разом з тим, голова ради директорів компанії Fennovoima, що будує Ханківі-1, заявив журналістам, що реалізація проєкту поки що триває у звичайному режимі. А стосовно ймовірного припинення робіт його ніхто не попереджав.
Зауважимо, що АЕС Ханківі-1 зводять силами консорціуму фінських комунальних підприємств та дочірнього підприємства російської держкомпанії “Росатом”, яка володіє 34% акцій. Фінляндія створювала підприємство протягом 10 років, вісім з яких – із Росією як партнером.
- Нагадаємо, Прем‘єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав президента Росії Володимира Путіна “божевільним” через ескалацію українського конфлікту.
- Також Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження санкцій щодо п’яти російських банків та трьох наближених до президента РФ Володимира Путіна олігархів.
- Ба більше, канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з президентом Ірландії Міхалом Мартіном заявив про зупинку сертифікації російського газопроводу “Північний потік-2”.