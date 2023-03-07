На упаковці шоколаду Toblerone більше не буде символічної швейцарської гори Matterhorn, оскільки Mondelez - міжнародна корпорація, яка є власником продукту, - переносить частину виробництва до Словаччини.

Про це сповіщає CNBS.

Зазначено, що компанія також змінить опис Toblerone зі “швейцарського шоколаду” на “заснований у Швейцарії в 1908 році”. Це пов’язано зі швейцарським законодавством, яке вимагає, щоб будь-який продукт з поміткою “Swissness” для реклами товару чи послуги, відповідав набору критеріїв походження.

Як повідомляється, продукти, в основі яких є молоко, повинні бути виготовлені виключно в країні. Законодавці кажуть, що це спосіб захистити “престиж” швейцарського продукту. Ознаки Швейцарії можуть включати прапор, посилання на такі міста, як Женева, або в цьому випадку знамениту гору в Альпах, відому своєю формою піраміди.

Mondelez підтвердила, що змінює свою упаковку через швейцарське законодавство, оскільки переносить частину виробництва за кордон. Оновлений шоколад містить “модернізований логотип гори, яикий відповідає геометричній трикутній естетиці упаковки, та містить тонкі контури ведмедя на схилі гори”. Берн, адміністративна столиця Швейцарії, має на своєму гербі зображення ведмедя.

Крім того, Mondelez також змінює шрифт і логотип бренду Toblerone. Шоколад продовжуватимуть виробляти в Швейцарії, проте компанія інвестувала у свій завод у Берні, щоб збільшити підприємство.