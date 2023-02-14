Внаслідок широкомасштабної війни РФ цьогоріч посівні площі в Україні зменшаться на 7 млн га та змінять свою структуру.

Про це інформує пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

За словами директора Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігоря Віштака, через війну суттєво змінюється структура посівних площ та обсяги посівів. А зменшення кількості внесення добрив безпосередньо вплине на показники валового збору врожаю.

Він зазначив, що для внутрішнього споживання за всіма групами продовольства українці будуть забезпечені. Але очікується зміна експортного потенціалу. Зокрема, буде посіяно значно менше кукурудзи, тоді як це одна з основних зернових культур, які йшла на експорт.

Крім того, Ігор Віштак підкреслив, що держава зосередиться на підтримці малих аграріїв, тому зараз працює над продовженням програми з виплати дотацій і субсидій на гектар оброблюваних земель і на голову рогатої худоби.

“З-поміж іншого нагальна потреба їх підтримки пов’язана і з тим, що саме невеликі аграрії здебільшого займаються овочівництвом, дефіцит якого ми наразі спостерігаємо на внутрішньому ринку”, – пояснив Ігор Віштак.

За його словами, уряд запланував понад 16 млрд грн у бюджеті для кредитної програми, з них левова частина – 9,6 млрд грн – саме для аграріїв. Це дозволить частково пролонгувати кредити, які бралися минулого року, а також давати нові кредити під посівну.

Своєю чергою, експерти стверджують, що попит на українське зерно, олійні культури та продукти перероблення залишається досить високим з боку іноземних покупців. Проблема в тому, що всі ризики та логістичні труднощі покриваються нижчою закупівельною ціною від фермера.