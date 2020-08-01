У США та Великій Британії затримали трьох підозрюваних за звинуваченням у зломі twitter-акаунтів світових знаменитостей. Це хлопці віком від 17 до 22 років.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Йдеться про злом акаунтів таких людей, як винахідник Ілон Маск, експрезидент США Барак Обама, один з найбагатших людей світу Білл Гейтс та інші. Зловмисники вимагали від справжніх власників акаунтів кошти в біткоїнах. За кілька годин шахраї заробили майже 112 тисяч доларів США.

Напередодні в Британії затримали 19-річного юнака, а в США 22-річного та 17-річного американців.

Організатором злому називають наймолодшого затриманого – 17-річного Грехема Айвана Кларка, який нещодавно закінчив школу.

Усіх трьох звинувачують у тому, що вони шляхом шахрайства заволоділи біткоїнами на суму, що перевищує 100 тисяч доларів.

У соцмережі заявили, що ця кібератака є однією з найбільших в історії Twitter.