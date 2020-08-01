Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Йдеться про злом акаунтів таких людей, як винахідник Ілон Маск, експрезидент США Барак Обама, один з найбагатших людей світу Білл Гейтс та інші. Зловмисники вимагали від справжніх власників акаунтів кошти в біткоїнах. За кілька годин шахраї заробили майже 112 тисяч доларів США.
Напередодні в Британії затримали 19-річного юнака, а в США 22-річного та 17-річного американців.
Організатором злому називають наймолодшого затриманого – 17-річного Грехема Айвана Кларка, який нещодавно закінчив школу.
Усіх трьох звинувачують у тому, що вони шляхом шахрайства заволоділи біткоїнами на суму, що перевищує 100 тисяч доларів.
У соцмережі заявили, що ця кібератака є однією з найбільших в історії Twitter.
- У ніч на 16 липня сталася масштабна хакерська атака на соціальну мережу Twitter. Зломаними виявилися акаунти політиків, бізнесменів і знаменитостей. Зловмисники запропонували підписникам відомих людей переказати гроші, обіцяючи повернути подвоєну суму.
- Згодом у соціальній мережі Twitter заблокували всі акаунти, в яких протягом 30 останніх днів міняли пароль. Це наслідок інциденту зі зламом акаунтів знаменитостей.
- Федеральне бюро розслідувань США почало розслідування найбільшої хакерської атаки в Twitter.