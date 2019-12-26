З початку 2019 року українські агрокомпанії через зміцнення гривні недоотримали 6-7 млрд грн експортної виручки.

Про це повідомила в.о. міністра аграрної політики і продовольства України в 2019 році Ольга Трофімцева, пише AgroPortal.

“2019 рік виявився непростим. Звичайно, зміцнення гривні не зупинило агроекспорт, але зробило негативний вплив”, – сказала вона.

Трофімцева зазначила, що зазвичай невелика контрольована девальвація національної валюти допомагала українському експорту бути більш конкурентним на зовнішніх ринках.

“Другий виклик, який опосередковано впливає на експорт сільгосппродукції, – запуск ринку землі. Вже в цьому році капітальні інвестиції в технології, диверсифікація, будь-яке розширення виробництва, переробні потужності зменшилися. Думаю, в наступному році ця тенденція продовжиться”, – додала вона.