Про це повідомила в.о. міністра аграрної політики і продовольства України в 2019 році Ольга Трофімцева, пише AgroPortal.
“2019 рік виявився непростим. Звичайно, зміцнення гривні не зупинило агроекспорт, але зробило негативний вплив”, – сказала вона.
Трофімцева зазначила, що зазвичай невелика контрольована девальвація національної валюти допомагала українському експорту бути більш конкурентним на зовнішніх ринках.
“Другий виклик, який опосередковано впливає на експорт сільгосппродукції, – запуск ринку землі. Вже в цьому році капітальні інвестиції в технології, диверсифікація, будь-яке розширення виробництва, переробні потужності зменшилися. Думаю, в наступному році ця тенденція продовжиться”, – додала вона.
- Раніше Олексій Кущ заявляв, що сильна національна валюта може бути в проєкції сильної економіки. А сильна валюта в слабкій економіці – це штучні фактори, які можуть бути нівельовані в середньостроковій перспективі.
- Також Олексій Кущ зазначав, що зміцнення національної валюти фактично знижує конкурентноздатність національної економіки, знижує експортні стимули.