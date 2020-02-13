Про це повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.
За його словами, планові показники фінансування державного бюджету в частині надходжень, частка яких у загальному обсязі планових надходжень становить 48 %, практично виконано.
Натомість доходи загального фонду державного бюджету не виконано на 13,8 млрд грн, або 24,5 %.
“Таке суттєве невиконання спричинене насамперед низьким рівнем надходження митних платежів. Так, доходи, справляння яких контролюють митні органи, не виконано на 7,9 млрд грн, або 30,4 %. Чому так сталося? Знову доводиться говорити про якість макроекономічного прогнозування, на чому Рахункова палата наголошує не один рік. Судіть самі. Фактичний курс гривні у середньому за січень становив 24,1 гривні за долар США, тоді як у розрахунках показників доходів бюджету на 2020 рік враховано 27 гривень за долар США. За оцінкою Рахункової палати це призвело до недонадходження 2,3 млрд гривень”, – наголосив Пацкан.
Іншим чинником стало зменшення, порівняно з січнем попереднього року, імпорту товарів на 1 % за умови прогнозованого на 2020 рік зростання на 11,3 %.
Крім того, план податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) із урахуванням бюджетного відшкодування не виконано на 2,5 млрд грн, або 26,7 %.
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