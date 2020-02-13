У січні 2020 року державний бюджет України недоотримав близько 2,3 мільярда гривень запланованих надходжень через недоліки макроекономічного прогнозування, зокрема курсу гривні, який був вищим, ніж очікувалося.

Про це повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

За його словами, планові показники фінансування державного бюджету в частині надходжень, частка яких у загальному обсязі планових надходжень становить 48 %, практично виконано.

Натомість доходи загального фонду державного бюджету не виконано на 13,8 млрд грн, або 24,5 %.

“Таке суттєве невиконання спричинене насамперед низьким рівнем надходження митних платежів. Так, доходи, справляння яких контролюють митні органи, не виконано на 7,9 млрд грн, або 30,4 %. Чому так сталося? Знову доводиться говорити про якість макроекономічного прогнозування, на чому Рахункова палата наголошує не один рік. Судіть самі. Фактичний курс гривні у середньому за січень становив 24,1 гривні за долар США, тоді як у розрахунках показників доходів бюджету на 2020 рік враховано 27 гривень за долар США. За оцінкою Рахункової палати це призвело до недонадходження 2,3 млрд гривень”, – наголосив Пацкан.

Іншим чинником стало зменшення, порівняно з січнем попереднього року, імпорту товарів на 1 % за умови прогнозованого на 2020 рік зростання на 11,3 %.

Крім того, план податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) із урахуванням бюджетного відшкодування не виконано на 2,5 млрд грн, або 26,7 %.