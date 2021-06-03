Через зміну клімату різко падає рівень кисню в озерах: чим це загрожує

Рівень кисню в прісноводних озерах у всьому світі різко падає — і в цьому значною мірою винна зміна клімату.

Про це повідомляє журнал Science Alert.

Дослідники вивчили зразки та вимірювання, взяті з 393 озер в регіонах з помірним кліматом на земній кулі за період з 1941 по 2017 рік, і виявили повсюдне зниження розчиненого кисню як в поверхневих, так і в глибоководних середовищах існування.

На підставі більш ніж 45 000 даних температури води й розчиненого кисню дослідники виявили середнє зниження вмісту розчиненого кисню в поверхневих водах на 5,5 відсотка за останні чотири десятиліття. Це пов’язано з простою фізикою: оскільки все більше тепле повітря нагріває верхні шари озера, газам все важче розчинятися в теплішій воді.

Водночас середнє зменшення вмісту розчиненого кисню на глибині на 18,6% за той же проміжок часу має інше пояснення. Хоча температура тут не змінилася, відбувається менше перемішування шарів води через те, що поверхня довше залишається теплою. Це розшарування відбувається і в океанах.

Зміна рівня кисню зачіпає багато сфер життя, починаючи з біогеохімії води та закінчуючи здоров’ям людей, які покладаються на ці озера. Це також може призвести до збільшення викидів парникових газів від водних бактерій, які виробляють метан.

“Все складне життя залежить від кисню. Це система підтримки водних харчових ланцюгів. І коли ми починаємо втрачати кисень, ми можемо втратити біологічні види”, – зазначив біолог-еколог з Політехнічного інституту Ренсселера Кевін Роуз.

Він наголосив, що озера втрачають кисень у 2,75-9,3 раза швидше, ніж океани.

Озера становлять від 3 до 4 відсотків незамерзущої поверхні Землі, але вони визнані особливо багатими екосистемами, які забезпечують існування і життєво важливі ресурси для незліченних видів (включаючи людей). Зменшення запасів кисню загрожує не лише водним видам в озерах, а й цим біорізноманітним системам і їх харчовим мережам в цілому.