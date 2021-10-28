Про це пише американське видання CNBC.
Великі узбережжя оточують Чикаго у ризикованій близькості, а останні п’ять років у цьому регіоні були найвологішими за всю історію спостережень.
Озера не цілком пов’язані з підвищенням рівня моря, Чикаго зараз перебуває в такому ж небезпечному становищі, як міста, розташовані на березі океану. Рясні опади та посухи викликають різкі коливання рівня води в озері Мічиган і річці Чикаго.
Взимку 2020 року рівень цих водойм став рекордно високим – почалася повінь. Хвилі валилися на Лейкшор-Драйв, піднімаючи воду до третього поверху деяких будівель. Річка Чикаго також почала розливатись у центрі міста.
Це спричинило руйнування інфраструктури міста, райони лишилися без електроенергії. Науковці переконані: це не кінець, а закономірність, з якою доведеться жити. Такі катастрофи пов’язані зі зміною клімату, і чим далі – тим ставатиме гірше.
“Найбільший ризик полягає в тому, що зміни клімату вплинуть на рівень води, з яким вже не впорається інфраструктура міста, його берегові лінії та будинки”, – заявив доцент школи навколишнього середовища та сталого розвитку Мічиганського університету Дрю Гроунволд.
Більш того, за його словами, небезпека стоїть і перед іншими містами навколо озера. На зміцнення берегової лінії Чикаго інженерний корпус армії США з минулого року вже витратив 500 мільйонів доларів. Місто також працює над тим, щоб посадити десятки тисяч дерев, які також допоможуть затримати дощ там, де він випадає, і не дати воді стекти у річку.
Але найважливішим заходом у цій проблемі є гальмування людством глобального потепління.
- Нагадаємо, десять лісів, які внесені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, стали чистими джерелами вуглецю, оскільки вони деградували через діяльність людини та зміну клімату.
- Також у Каліфорнії, де попередні місяці панувала посуха та лісові пожежі, зараз вирує шторм – це наслідки змін клімату.
- Кількість стихійних лих, пов’язаних зі змінами клімату, за останні 50 років зросла уп’ятеро, а їх жертвами стали понад 2 млн людей.