Триває двісті п’ятдесята доба протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. На фоні значних втрат на території України російське воєнно-політичне керівництво шукає способи поповнення окупаційних військ приватними військовими компаніями. Так, попри значні іміджеві та політичні втрати на міжнародній арені, прийнято рішення про виведення контингенту приватних військових кампаній з Республіки Малі.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Загалом, противник завдав до 10 авіаційних ударів та здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Крім того, ворожих ракетних ударів зазнала інфраструктура в районах Київської, Полтавської, Запорізької, Харківської, Черкаської, Чернівецької та інших областей. Ворог атакував військові та цивільні інфраструктурні об’єкти 55 авіаційними керованими ракетами, 45 з яких наші захисники збили.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. РБ підтримує збройну агресію РФ проти України. РФ і далі перекидає окремі підрозділи на територію РБ. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА з території цієї країни.

Також стало відомо, що російські військові найманці намагаються створити авіаційну складову для застосування в Україні. Проте, ефективність та навченість льотчиків, які використовують різні модифікації Мі-8, не дозволяє виконувати завдання за призначенням. Крім того, на мотивацію льотного складу негативно впливають значно знижені, у порівнянні з Сирією, виплати.

У Генштабі наголосили, авіація Сил оборони, протягом доби, завдала по ворогу 14 ударів. 12 з них — по районах зосередження озброєння та військової техніки; по взводному опорному пункту, а також позиції комплексу протиповітряної оборони противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони збили 2 гелікоптери (Ка-52 та Мі-8) і 2 ворожих БпЛА.

“Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти”, – йдеться у зведенні Генштабу.