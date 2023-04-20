У розвідці Великої Британії зауважили, що під час візиту президента РФ Володимира Путіна на тимчасово окуповану територію Херсонщини, він зустрівся з угрупуванням військ "Днепр", про який раніше було невідомо.

Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.

18 квітня 2023 року Кремль повідомив про візит Путіна на окупований Росією південь України, де він провів зустріч з угрупування військ “Днепр”.

Фахівці зауважили, що про дане угрупування військ РФ раніше не повідомлялось.

На початку повномаштабного вторгнення російські війська були організовані в групи сил, кожна з яких прирівняна до своїх військових округів у Росії, наприклад, Західна та Центральна групи військ.

Існування нового угрупування, додали фахівці, може свідчити про те, що початкові угрупування військ довелось змінити, через великі втрати.

Основним завданням нового угрупування, імовірно буде захист південного сектора окупованої зони, насамперед – південно-західного флангу, який зараз позначений річкою Дніпро.