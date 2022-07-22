Про це йдеться у Twiiter-акануті збройних сил Канади.
У розвідці Канади прокоментували нещодавні заяви голови російського МЗС Сергія Лаврова, який поскаржився, що через постачання західного озброєння в Україну, Росія вимушена розширити цілі “спецоперації” та “звільняти” не лише Донбас, а й інші області України.
“Росія завжди мала максималістські географічні амбіції в Україні. Невдалі спроби Москви захопити Київ і північно-східні міста – Чернігів, Суми та Харків на початку вторгнення демонструють ці значні територіальні амбіції далеко за межами Донбасу”, – наголосили у розвідці.
Однак через значні втрати у живій силі, яких армія РФ зазнала за майже 5 місяців повномасштабної війни проти України, у них більше немає військового потенціалу, аби досягти поставлених цілей щодо окупації значної частини України.
“Зараз вона (Росія – ред.) змушена зменшити масштаб своїх стратегічних цілей, водночас надаючи нове публічне обґрунтування досягнутого часткового територіального контролю”, – резюмували у канадській розвідці.
- Нагадаємо, за підрахунками американського Центрального розвідувального управління (ЦРУ), у повномасштабній війні проти України російська армія вже втратила близько 60 000 осіб вбитими та пораненими.
- Водночас за останніми даними Генштабу ЗСУ, у повномасштабній війні Росії проти України ЗСУ ліквідували 39 000 російських окупантів.
- Також на думку офіційних осіб Заходу, на початку наступного року Росія почне ще один великий наступ на Україну. Ціллю окупантів стане Одеська область, яка потрібна росіянам аби залишити Україну без доступу до моря.