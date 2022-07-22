Попри заяви російських посадовців щодо "розширення географічних цілей в Україні" - тобто, намагання окупувати більше українських областей - канадські розвідники наголосили, що у РФ немає військового потенціалу, аби досягти своїх цілей.

Про це йдеться у Twiiter-акануті збройних сил Канади.

У розвідці Канади прокоментували нещодавні заяви голови російського МЗС Сергія Лаврова, який поскаржився, що через постачання західного озброєння в Україну, Росія вимушена розширити цілі “спецоперації” та “звільняти” не лише Донбас, а й інші області України.

“Росія завжди мала максималістські географічні амбіції в Україні. Невдалі спроби Москви захопити Київ і північно-східні міста – Чернігів, Суми та Харків на початку вторгнення демонструють ці значні територіальні амбіції далеко за межами Донбасу”, – наголосили у розвідці.

Однак через значні втрати у живій силі, яких армія РФ зазнала за майже 5 місяців повномасштабної війни проти України, у них більше немає військового потенціалу, аби досягти поставлених цілей щодо окупації значної частини України.

“Зараз вона (Росія – ред.) змушена зменшити масштаб своїх стратегічних цілей, водночас надаючи нове публічне обґрунтування досягнутого часткового територіального контролю”, – резюмували у канадській розвідці.