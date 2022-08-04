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Через значні втрати росіяни поповнюють свою піхоту мешканцями окупованих міст — Луганська ОВА

Через значні втрати російські військові поповнюють свою піхоту мешканцями тимчасово окупованих міст Луганської області. Чоловіків, які не встигли евакуюватися в підконтрольні Україні регіони, росіяни примусово направляють у військкомати.

Четвер, 4 серпня 2022, 08:33
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Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

За його словами, окупанти щодня намагаються покращити своє тактичне положення шляхом потужної роботи артилерії та чисельних штурмових дій. На тлі цього протягом минулої доби, 3 серпня ворог випустив три ракети, п’ять разів застосував ствольну артилерію, ще п’ять — реактивну. Також атаки підтримувалися мінометними та танковими обстрілами. Водночас в районах вісьмох населених пунктів росіяни бомбардували з повітря.

Гайдай наголосив, що військові РФ не рахують втрати, адже переважно гинуть мешканці окупованих територій: “Росіянам вони не потрібні на майбутнє, бо вже вісім років населення “ЛНР” є тягарем для бюджету РФ”, — написав голова ОВА.

У повідомленні зазначається, що на окупованих у 2014 році територіях вже мобілізували “усіх, кого можна”, а зараз забирають “навіть незамінних шахтарів”.

“Ейфорія “асвабаждения” швидко минула й у нещодавно захоплених містах та селах. Бо потрібно виправдовуватися на фронті. Страждають ті, хто не встиг евакуюватися в безпечні регіони України. Їх направляють у військкомати проти волі”, — сказав Сергій Гайдай.

За чинною інформацією, лише у Старобільську цього тижня вже відправили на фронт близько 80 чоловіків. Ними та поповнюється склад штурмових груп, які Збройні сили України постійно знешкоджують.

3 серпня окупанти вимушені були відступити зі значними втратами на 14 ділянках, де вони намагалися покращити тактичне положення.

Теги: війна, Луганська область, примусова мобілізація, російська агресія, російсько-українська війна, Сергій Гайдай, тимчасово окуповані території, ЛНР

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