Через значні втрати росіяни поповнюють свою піхоту мешканцями окупованих міст — Луганська ОВА

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.
За його словами, окупанти щодня намагаються покращити своє тактичне положення шляхом потужної роботи артилерії та чисельних штурмових дій. На тлі цього протягом минулої доби, 3 серпня ворог випустив три ракети, п’ять разів застосував ствольну артилерію, ще п’ять — реактивну. Також атаки підтримувалися мінометними та танковими обстрілами. Водночас в районах вісьмох населених пунктів росіяни бомбардували з повітря.
Гайдай наголосив, що військові РФ не рахують втрати, адже переважно гинуть мешканці окупованих територій: “Росіянам вони не потрібні на майбутнє, бо вже вісім років населення “ЛНР” є тягарем для бюджету РФ”, — написав голова ОВА.
У повідомленні зазначається, що на окупованих у 2014 році територіях вже мобілізували “усіх, кого можна”, а зараз забирають “навіть незамінних шахтарів”.
“Ейфорія “асвабаждения” швидко минула й у нещодавно захоплених містах та селах. Бо потрібно виправдовуватися на фронті. Страждають ті, хто не встиг евакуюватися в безпечні регіони України. Їх направляють у військкомати проти волі”, — сказав Сергій Гайдай.
За чинною інформацією, лише у Старобільську цього тижня вже відправили на фронт близько 80 чоловіків. Ними та поповнюється склад штурмових груп, які Збройні сили України постійно знешкоджують.
3 серпня окупанти вимушені були відступити зі значними втратами на 14 ділянках, де вони намагалися покращити тактичне положення.
- Зараз по всій Росії активно формують добровольчі батальйони для участі у війні в Україні, приєднуючись до так званої “спеціальної військової операції”, оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним. Від Мурманська за Полярним колом до Пермі на Уралі та Приморського краю на російському Далекому Сході прокотився заклик вступати у лави збройних сил РФ, навіть без досвіду, апелюючи до патріотизму та грошової винагороди.
- Також російська армія використовує пілотів-найманців “Вагнера”, адже має недостатню кількість підготовлених військових та значні бойові втрати.
- У колоніях Санкт-Петербурга ув’язнених почали вербувати у “добровольці” для поїздки на Донбас у складі приватної військової компанії “Вагнера”. За пів року служби такому “добровольцю”, якщо він повернеться живим, обіцяють виплатити 200 тисяч рублів та амністувати.