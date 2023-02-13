Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи РБ та РФ продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На білоруських полігонах тривають заходи бойової підготовки військ РФ. Водночас противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення.
На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії по районах населених пунктів Дворічна, Синьківка, Куп’янськ, Степова, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Піщане, Вишневе, Чернещина Харківської області; Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Спірне і Роздолівка на Донеччині.
На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Білогорівка, Залізнянське, Бахмут, Олександро-Шультине, Озарянівка, Диліївка і Майорськ.
На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 18 населених пунктів.
На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали Времівка і Новопіль на Донеччині; Ольгівське, Гуляйполе, Староукраїнка, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське Запорізької області та Іллінка – Дніпропетровської.
На Херсонському напрямку знову під мінометний та артилерійський вогонь потрапило місто Херсон.
У пресслужбі зауважили, що почастішали випадки, коли мобілізовані військовослужбовці РФ, які знаходяться у підрозділах, приданих до 1-го армійського корпусу Південного ВО, відмовляються йти у наступ. Через це мобілізованих чоловіків з тимчасово окупованих територій Донецької області, знімають із другої та третьої ліній та відправляють на полігони. Там їх готують протягом двох тижнів та формують у штурмові підрозділи для наступальних дій на Авдіївському напрямку.
Окрім цього, через значну кількість санітарних втрат серед загарбників, у тимчасово окупованому Луганську пологовий будинок використовують для лікування поранених військовослужбовців російських окупаційних військ. Щобільше, приміщення дитячої лікарні №3 також переобладнано під військовий шпиталь.
Авіація Сил оборони протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили та станцію РЕБ противника”, – мовиться у зведенні Генштабу.
- Станом на 13 лютого в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, зокрема два носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – вісім ракет.
- Станом на 7 лютого 2023 року зображення з відкритих джерел вказують на те, що Росія, ймовірно, продовжила зміцнення оборонних укріплень у Запорізькій області на півдні України, зокрема поблизу міста Тарасівка.
- Посилаючись на дані Генерального штабу Збройних сил України, Міноборони Великої Британії вважає, що за останні два тижні Росія, ймовірно, зазнала найбільшої кількості втрат з першого тижня вторгнення в Україну.