Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зараз вже відновили свою роботу всі енергоблоки атомних станцій, які працюють на контрольованій території.

“Сьогодні і завтра дефіцит буде значним через зниження температури. Існують ще обмеження мережами, які не можуть видати певну частину своєї потужності через наслідки ракетних обстрілів. Думаю, що найближчим часом ми зможемо побачити повну потужність 3 атомних станцій в мережі. Через один-два дні ми зможемо ще збільшити обсяги тієї генерації, яка доступна нашим споживачами”, – пояснив Кудрицький.

Раніше у компанії повідомили, що нині триває процес відновлення роботи енергосистеми. Атомні станції вийшли на планову потужність. Виключенням залишається окупована Запорізька АЕС, яка продовжує споживати е/е для забезпечення безпечного режиму зупинки блоків.

Водночас обсяги споживання електроенергії збільшились у порівнянні з суботою, що вплинуло на показники дефіциту в системі. Причина – як пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури під час 9 ракетного удару, так і сезонне зниження температури.

До обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. У випадку їхнього перевищення в областях можуть застосовувати екстрені відключення.

По всій території України тривають аварійно-відновлювальні роботи. Їх ведуть на високовольтних та розподільчих мережах, і на електростанціях. Утім погодні умови, як-от посилення морозів, сильний вітер, ускладнюють ремонтні роботи.

Також в Національній енергетичній компанії “Укренерго” знову спростували поширену інформацію щодо нібито “відновлення експорту” та закликали дотримуватись “інформаційної гігієни”.